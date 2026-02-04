封殺陸配立委李貞秀 劉世芳：內政部未來拒供密件、個資

民眾黨「陸配」立委李貞秀。（中時資料照，袁茵攝）

內政部不斷以《國籍法》20條規定，要求民眾黨「陸配」立委李貞秀放棄中華人民共和國國籍，且有官員放話，行政院長卓榮泰等官員在立院可不必回答其質詢及索資。內政部長劉世芳4日晚間表示，已規範密件以上文件都不能提供給李貞秀。

劉世芳接受主持人黃暐瀚網路節目「下班瀚你聊」訪問，並於4日晚間播出。被問到面對藍委質疑內政部錯誤引用法條，陸配不適用《國籍法》，應用《兩岸人民關係條例》解決李貞秀問題？

劉世芳表示，回到《兩岸人民關係條例》21條內容「公職候選人」，但當選以後是「擔任公職」，而公職有分很多種，包括民選公職、考試當選公務人員等，這些都一樣是公職人員，且都要放棄外國國籍。

劉世芳提及，該法條是指「不得登記為公職候選人」，假設李貞秀不是擔任民眾黨不分區立委，而是擔任新竹市副市長，那也要放棄國籍，沒放棄的話就不會准許當副市長，而這個由縣市政府進行准駁資格之外，按照《地方制度法》，新竹市政府的上級指導單位是內政部或行政院，那就以《地方制度法》來處理，但立委最高就只到立法院。

針對有人認為，官員可以不要回答李貞秀的問題，因為李還沒滿足條件？劉世芳指出，目前她知道有些官員是說，如果有涉密的任何文件或公務，就盡量不去滿足李貞秀的需求，「因為我們都知道立委可以調閱密件，我們大概就是不去滿足她的需求」。

劉世芳說，第一個是密件，如果要解除機密的話，需要機關首長同意，且密件有分機密、極機密、絕對機密，「這些大概都不可能提供。」此外個資也不會提供。

被問到此事有無跟行政院長卓榮泰討論？劉世芳稱，「沒有，因為昨天才發生。」而且現在還在立委報到期，還沒有正式發生，但在內政部的話，「我已經規範，凡密件以上都不能提供」。

