封殺751次！政院版「立委赴中改許可制」修法 藍白「終於放行付委」

行政院會日前通過《兩岸人民關係條例》修正草案，納管公務員、民意代表赴中，立法院會昨（2）天決議交付委員會審查。民進黨團統計，過往「立委赴中報備」等國安法案已被藍白擋下751次，期間超過1年半、橫跨4個會期，綠委林月琴表示，盼接下來能認真討論法案。





沈伯洋等多位民進黨立委提出《兩岸條例》修法，將立委、直轄市及縣市議員等民意代表，一併納入國安管制人員範圍，需經內政部、國安局、陸委會等相關機關組成的審查會審查許可始得赴中，但相關提案自去年4月提出之後，屢在立法院程序委員會、院會遭藍白聯手阻擋，迄今已逾1年半、橫跨4個會期，總計被擋次數751次，不過昨天立院終於放行，將政院版本提交內政委員會審議。



據了解，藍白相較於過去多次阻擋綠營的赴中報備制提案，這次態度翻轉不擋，是因藍白認為沒必要「被民進黨抹紅」，且民眾黨團也有版本，可與院版併案討論。



媒體《聯合新聞網》引述匿名國民黨立委說法，確實有部分委員有點疑慮，但這次是藍白討論的結果，民眾黨希望該案能夠付委，院版將公務人員的規範加嚴也納入討論，而不是單純針對民意代表。



林月琴表示，過去兩年藍白不分青紅皂白阻擋所有國安法案，光是她自己提案的兩岸人民關係條例修正草案就被擋超過50次，但明明民眾黨也有提案要求民代赴中要報備，盼接下來能認真討論法案。



立院民眾黨表示，院版針對公職或特殊勤務人員涉犯洩密或退休將領去對岸參加統戰活動有更明確的罰則，民眾黨團自己也有版本，因此認為可讓院版付委討論。





