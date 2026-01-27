封測大廠遭內賊洗劫傳損失1.2億 公司：已和解獲賠1200萬「無涉機密」

京元電子遭自家工程師竊取50張電路板，涉案離職張姓工程師以5萬元交保候傳。（圖：資料照）

封測大廠京元電子遭自家工程師竊取50張電路板，外傳價值超過1.2億。案情曝光後，京元電今天（27日）表示，因為是送修舊品，沒有涉及技術機密，已經跟收贓廠商和解，獲賠償1200多萬元，追回失竊案約8成損失。(請聽AI報導)

京元電竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，透過人頭佯稱是副廠電路板銷贓。檢警調查發現，張姓工程師沉迷線上賭博欠下鉅額賭債，因此鋌而走險。張姓工程師到案後坦承不諱，還連累同在京元電工作的太太，一併遭到公司開除離職，並移送苗栗地檢署偵辦，苗檢考量張犯行等情狀，5萬元交保候傳，全案仍未偵結。

京元電證實這起竊案並表示，50張電路板新品價值1.2億元，但遭竊電路板是送修舊品，也沒有涉及技術機密等，已經和收贓廠商和解，獲賠償1200多萬元，估計約是收回總損失的8成，張姓工程師則沒有錢賠償。（以上新聞楊清緣編輯，ＡＩ播報）