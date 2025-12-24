封禁小紅書將近1個月 數發部長：Meta旗下平台詐騙件數仍是大宗

數發部長林宜敬到立院進行「社群平台打詐成效」報告。（資料畫面）

內政部本月初宣布，小紅書近2年涉詐案1706件且發函已讀不回，停止解析及限制接取的命令，暫定1年。數發部長林宜敬今（24日）表示，封禁小紅書近1個月以來，各平台通報詐騙件數仍以Meta（含FB、IG、Threads）為大宗，占比高達85.78%，詐騙件數則較上週上升51.85%。

林宜敬今天到立法院進行「社群平台打詐成效」報告並備質詢。國民黨立委洪孟楷質疑，小紅書不是數發部納管的平台，封禁小紅書是否為「大砲打小鳥」或是意識形態使然？林宜敬指出，網路詐騙通報來源還是以Meta轄下的臉書、IG、Threads為大宗，從去年9月中旬以來，數發部已通知Meta下架超過24萬則廣告和訊息，Meta以此訓練AI模型，已主動攔阻780萬則涉詐訊息。

林宜敬表示，目前共有4家公司包括Meta、Google、LINE、TikTok被納管，這些公司在台灣都已設立法律代表，業者若違反詐防條例，須負法律責任。民進黨立委李昆澤則質疑，數發部對Meta裁罰金額（累計新台幣1850萬元）過低，應比照歐盟數位服務法（DSA），以全球營收百分比作為罰款上限。

林宜敬對此回應，歐盟的作法讓歐美之間產生巨大貿易紛爭，若貿然採用全球營收百分比來裁罰或課稅，存在爭議，數發部最重要的目的是希望改變Meta的行為，一起組成隊伍打詐，而不是扮演旁觀者的角色。

據數發部網路詐騙通報查詢網顯示，12/7至12/13近一週共接獲1萬1164件疑似詐騙訊息，經審查後確認7244件為詐騙，較前一週上升54.89%。其中Meta各平台（含FB、IG、Threads）占比85.78%，詐騙件數較上週上升51.85%；其餘如LINE、Google、TikTok比例都低於1%。





