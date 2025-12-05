封禁小紅書1年遭疑雙標 王定宇曝標準酸：藍白遇中國就瞎挺

民進黨立委王定宇。（資料照）

內政部昨（4日）以涉詐、被業者已讀不回為由，宣布封禁小紅書1年，卻引來外界質疑其他平台充斥詐騙卻未遭封禁，不過，內政部長劉世芳今再度重申，其他平台包含臉書、LINE等都依規定在台設立法律代理人、管理階層等，直言視我國打詐條例於無物的小紅書不值得支持，民進黨立委王定宇今（5日）更開酸：「藍白現在是…只要是中國的就瞎挺」。

內政部昨宣布暫行封禁小紅書1年後，國民黨台北市長蔣萬安今質疑，打詐標準應一致、合理，他還說，有其他人提出其他社群也充斥大量詐騙廣告、及質疑政府決策與小紅書是對岸社群有關；民眾黨主席黃國昌今則稱，宣布封禁小紅書讓很多人困惑，質疑詐騙排行榜前幾名的社群，包含臉書、IG、Line、Threads都沒禁，反倒榜上無名的小紅書被禁。

綠委王定宇今也透過臉書表示，「支持小紅書就是支持網路詐騙！藍白現在是…只要是中國的就瞎挺、只要是民進黨政府要做的就瞎反對，結果現在變成在挺詐騙！」同時他也提出數發部說明，是因小紅書依15項資安指標檢視後「全數不合格」，資安風險最嚴重，且不願依台灣法律規定設立法律代表人，且拒絕提供執法單位調查詐騙所需基本資料。

王定宇指出，主管機關強調，凡在台提供服務的數位平台皆須遵守我國法律管轄，Meta、Google、LINE、TikTok等跨國平台均已依法在台設置法律代表人並履行義務，並舉例小紅書若在台違規，台灣政府既無法裁罰、要求改善，更無從保障受害民眾權益。





