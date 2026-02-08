一封紅包撐起一個家！國中老師靠展望會紅包翻轉人生

如今成為國中教師的怡琴站上講台教學，將昔日被扶持的溫暖化為力量，用生命陪伴更多孩子成長。

「因為那時候展望會可以免費讀書，才開啟了我對閱讀的興趣。」談起童年接受台灣世界展望會服務的那段日子，怡琴眼神閃著光。如今已是國中國文老師的她，回想那段艱辛歲月，直言：「如果沒有展望會，我真不知道那段黑暗的日子該怎麼撐過來。」

童年時期，母親罹患重病、無法穩定工作，家中靠幫忙代工維生，收入僅能勉強支撐三個孩子的生活，日子拮据到生病都捨不得就醫，高中時一次嚴重腸胃炎，怡琴仍選擇忍耐不去急診。最沉重的壓力，則落在每學期開學前的註冊費上，「老師會把還沒繳費的名字寫在白板上，那時真的很害怕。」

廣告 廣告

因閱讀翻轉人生的怡琴，從受助童成為國中老師，把當年的陪伴化為今日的教育力量。

在最無助的年紀 有人替她守住求學的路

轉機出現在國中時期，怡琴開始收到展望會助學金。「助學金通常在開學前發放，就是那一口氣，讓我跟弟弟可以安心去上學。」除了經濟支持，改變她人生的關鍵，是展望會提供的閱讀空間。「那時候根本沒錢買書，但在展望會可以免費看各種類型的書，我真的超珍惜。」每週她都會騎超過半小時的腳踏車前往，只為不錯過每一次閱讀與陪伴的機會。

過去任職展望會、服務怡琴的社工許嘉琴表示：「我對她印象很深刻。她當時就很認真，替家人著想，又很清楚自己的興趣與能力，立下將來能走廣播或當老師的夢想。」如今看到怡琴成為國中老師，嘉琴社工感動地說：「那些年雖然辛苦，但孩子沒有因貧困自怨自艾，仍努力向上，終於實現了當年的夢想，很替她欣慰。」

去年底，怡琴在校慶時看到展望會的攤位，主動分享自己的故事。她說：「我很清楚那些紅包，在孩子最困難的時候，撐住了一個家庭、守住了一條求學路。那些紅包，真的改變了我的人生。」

校慶當天，台灣世界展望會設攤服務，曾受助的怡琴主動分享成長故事，並與兒子在攤位前合影，感謝一路陪伴她走過童年的支持。

展望會走進童年 成為孩子勇敢追夢的起點

台灣世界展望會每年年底推動「紅包傳愛」行動，邀請社會大眾將祝福化為實際支持。象徵「助學」的紅包，陪孩子穩定就學；「平安」紅包回應家庭急迫需要；「健康」紅包補足健康成長的資源；而「希望」紅包，則讓孩子在困境中看見未來、勇敢走向屬於自己的舞台。怡琴的故事只是其中一例，每份紅包都可能撐起一個孩子的童年與希望。誠摯邀請更多人，一起用紅包，陪孩子走得更遠。

撰文、攝影／台灣世界展望會提供