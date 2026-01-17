封街飆速！彰化賽車節278選手競技 最小17歲

彰化賽車節在田中高鐵周邊封街開跑。（圖／東森新聞）





彰化賽車節今年參與人數爆滿，多達278台車同場競技，2台前導車也是限量頂級賽道車，首次亮相，今年參賽選手年紀最輕的只有17歲，年輕小但技術很純熟，不過也有人一下場，才第一個彎就撞了。

引擎聲浪響起，下一秒油門全開，在賽場上極速狂飆華麗漂移過彎，下一秒直接撞上護欄右前車殼噴飛，選手毫不在意繼續開，場面相當刺激。

彰化賽車節在田中高鐵周邊封街開跑，超跑拉力賽車同場競技，每台都價值不斐，就像一棟房子在路上跑。

記者vs.民眾：「（你是從哪邊來），苗栗，我也是第一次來，滿令人意外，因為我之前都是去看靜態的，然後不是動態的，所以有一種不同的感受。」

記者vs.民眾：「我從台中過來的，主要就是來這裡看彰化賽車節，舉辦好幾年，來看好幾次了，都滿精彩的越辦越好。」

全長4公里21個大U彎，278台來尬車，2天4梯次，從A點到B點時間最短為冠軍，而全場最年輕的選手竟然只有17歲，父母都是車手，年紀輕輕車技卻相當純熟。

17歲選手林永程：「從7歲開始開卡丁車，然後房車的話，是14歲的時候開始練習，從小時候就是，我爸他們就常常去比賽，然後有一次去看，看完之後就很喜歡一直很喜歡，試了之後幾乎每個禮拜，有一陣子就一直去一直去，那他們就說我，我應該就是確定真的喜歡這個東西。」

賽事的前導車都是限量少見的頂級賽道車，橘色流線型的奧地利KTM車廠，全台僅有2台，高達2380萬元，另一台阿波蘿賽道車擁有極致空力賽道性能，全亞洲只有1台的，這兩台都是首次亮相。

車隊經理POKY：「我們是應彰化賽車節的主辦方邀請，這兩台車是當所有比賽車的前導車，就這個是第一次在彰化賽車節，因為彰化賽車節的關係，所以我們把兩台車，來這邊第一次亮相。」

除了正規賽事外，還有精彩漂移的甩尾賽，讓來參加的民眾直呼過癮，彰化賽車節吸引上萬人參與，成功拉抬觀光。

