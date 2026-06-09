封鎖伊朗！林肯號出動大黃蜂 「癱瘓」第7艘不聽話油輪

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「馬里維克斯號」（M/T Marivex）。 圖：翻攝自 Marine Traffic 網站

[Newtalk新聞] 美國軍方8日在阿曼灣（Gulf of Oman）使一艘油輪失去航行能力。美國中央司令部（U.S. Central Command）表示，該油輪「試圖駛往伊朗港口，違反了目前針對伊朗實施的海上封鎖措施」。

據《美國國防新聞週刊》報導，這艘懸掛帛琉（Palau）旗幟的油輪「馬里維克斯號」（M/T Marivex）據報當時並未載運貨物，正在阿曼灣國際水域航行。然而，其船員未依照美軍在當地部署部隊的指示作出回應。

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隨後，隸屬於美國海軍航空母艦亞伯拉罕·林肯號打擊群的一架 F/A-18「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機出動，向馬里維克斯號的機艙與操舵系統發射精準彈藥。

美國中央司令部在聲明中表示：「馬里維克斯號已不再航向伊朗。」

根據中央司令部發布的資訊，自 4 月 13 日啟動針對伊朗的海上封鎖行動以來，美軍已在伊朗周邊海域使 7 艘未遵守封鎖規定的船隻失去航行能力。

聲明指出，目前已有超過 100 艘船舶遵從美方要求並改變航線；另外，42 艘載運人道援助物資、途經相關海域的船隻則獲准通行。

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