封鎖大陸小紅書惹議 柳采葳：民進黨又蠢又壞

刑事警察局宣布，在台用戶超過300萬人的大陸「小紅書」APP，自2024年至今已涉入1706件詐騙案件，造成財損達2億4768萬多元，內政部暫定將網際網路停止解析及限制接取1年，引發網友熱議，對此，國民黨台北市議員柳采葳批評，民進黨又蠢又壞，欲蓋彌彰封鎖小紅書，打詐無力、打擾人民最會。

柳采葳。(圖/截自柳采葳臉書)

柳采葳今（5）日在臉書貼文寫道，內政部以打詐為理由封鎖小紅書，不只是典型的雙標網路治理，更是欲蓋彌彰、抓小放大的作法，更凸顯出執政黨打詐無力，只會用一些又蠢又笨又壞的做法，影響到人民的生活。

柳采葳指出，若真要說詐騙數量，Facebook、Instagram才是詐騙大宗；要說不受嚴格監理，像Tinder同樣是網路詐騙「殺豬盤」的重災區，卻同樣未受有效監理。這次內政部挑上小紅書，原因無他，不過是看顏色、辦案而已。

小紅書。(圖/中天新聞)

柳采葳表示，大家都心知肚明，政府真正忌憚的，是小紅書背後的文化與資訊影響力。如果民進黨政府不喜歡特定平台傳遞的價值觀，或擔心資安、國安，他們完全可以公開辯論，用數據和法理說服民眾。

柳采葳指出，但是內政部卻選擇舉著「反詐騙」這面政治正確的大旗，用治安問題來解決民進黨對於中國大陸文化輸出的政治憂慮。

柳采葳認為，民進黨真想做言論管控，那早就是公開的秘密。不如大方說清楚，或乾脆建立資訊防火牆。但是一邊宣稱言論自由，一邊針對特定平台施行網路治理，只是污衊了打擊詐騙工作正當性！

