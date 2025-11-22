封鎖委內瑞拉！美軍艦擋路 俄油輪大轉彎掉頭

編譯林浩博／綜合報導

打之前，先封鎖？彭博22日報導，一艘原本開赴委內瑞拉的俄羅斯油輪，因美國軍艦擋道，只好掉頭回去。美國在加勒比海重兵集結，又頻頻打擊所謂的「運毒船」，美委兩國之間的緊張持續升溫。此次擋路事件，又引發各界懷疑，川普政府是否想切斷俄國對委國的燃料運輸。

遭美國軍艦擋道，被迫轉向無法駛往委內瑞拉的俄國油輪「海馬」號。（圖／翻攝自X平台 @visegrad24）

俄油輪被擋路

根據彭博的油輪追蹤資料，俄國油輪「海馬」號（Seahorse），於13日駛往委內瑞拉輸送燃油貨物，但美軍驅逐艦「斯托克代爾」號（USS Stockdale），卻擋在其航路上。海馬號隨後Ｕ型大轉彎，掉頭開往古巴，斯托克代爾號則緊沿著委國領海行駛，之後再向北開赴美國屬地波多黎各。

海馬號之後又兩度嘗試靠近委國，但這兩次又都調轉方向，並持續在加勒比海逗留。

斯托克代爾號對海馬號的意圖仍不明，美軍南方司令部也拒絕說明。斯托克代爾號是在9月底抵達加勒比海，同時來到的，還有其他12艘船艦，以支援美國總統川普所聲稱的「反毒行動」。

海馬號則是遭到英國與歐盟所制裁的船隻，也是向委國運送輕油的四艘俄國船隻之一。

缺油的產油國

委內瑞拉坐擁豐富石油礦藏，但生產的原油質地黏稠、含硫量又高，這代表該國需要輕油之類的稀釋劑，方便所產石油在管道輸送。委國遭受美國的嚴厲經濟制裁，反倒面臨燃料短缺，因此所生產的有限輕油，都用於汽油的製造，所需輕油都十分仰賴進口。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的資深國防顧問坎森（Mark Cancian）告訴彭博：「此次事件，代表又一起川普政府對馬杜洛（Nicolas Maduro）政權的逐步壓縮。石油出口的下降，會嚴重傷害這個政權，因為石油可是該政權的唯一出口。」

10月底海馬號先至委國卸貨，隨後開往古巴，接著再返航委國，此時美國軍艦現身阻擋了航路。海馬號之後的航跡就變得很不尋常，因為俄國油輪不大會做出U型大迴轉，也不會在經常航行的路線中途停留。

在拜登政府任內，委國可從美國雪佛龍（Chevron）公司獲取輕油，但川普回鍋後改對馬杜洛採取「極限施壓」（maximum pressure），禁止了前述的進口。委國如今依賴俄國的輕油供應。川普是在第一任期的2019年對委國實施了石油制裁。

自從川普政府的最新武力威嚇之後，委國公債及其國有石油公司PDVSA的債券，都反彈至2019年以來高點。背後原因，恐怕是投資人認為，一旦政權更迭，將能讓委國的石油財富獲得解放，國家也能以更加穩定的基礎為債務重建鋪路。

