封鎖小紅書不僅打詐 NCC：陸「霸王條款」陷資安風險

針對封禁小紅書的爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，除了涉詐還有資安的考量。（圖／黃世麒攝）

政府近期引用《打詐條例》第42條，以防詐為由封鎖大陸社群平台小紅書。國民黨立委黃健豪8日於立法院交通委員會質詢時，質疑嚴重違反「比例原則」，痛批政府若因平台上有詐騙內容就全站封鎖，未來是否也要封掉Google或Facebook，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹表示，該案除涉詐外，亦有資安國安考量。

黃健豪指出，政府依據《打詐條例》第42條限制民眾接取涉詐網站，但過去處理如Telegram N號房等重大刑案時，作法僅是針對特定涉及犯罪的群組或頻道進行封鎖，並未將整個Telegram平台禁掉。如今面對小紅書，政府卻選擇直接全站封鎖，手段顯然過當。

黃健豪質疑，今天因為平台裡面有人犯罪，所以把整個平台封掉，那照這個邏輯，Google、Facebook是否也要封掉，各大社群平台皆充斥詐騙訊息，若標準一致，政府豈不是要讓台灣與世隔絕，他擔憂《打詐條例》已被擴張解釋成帝王條款，政府恐利用防詐之名，行言論審查之實，隨意找理由關閉不喜歡的平台。

陳崇樹表示，該案由內政部主責，NCC為協力機關，並解釋，封鎖小紅書的考量不僅是詐騙，還涉及「重大資安風險」，因該平台母公司位於中國大陸，受當地法律規範需提供數據給政府，這與其他國際大型平台性質不同。

黃建豪追問，政府對外說法混亂，一時稱詐騙、一時稱資安，讓民眾無所適從，認為作為網際網路主管機關的NCC，應在內部會議提供專業意見，區分「網際網路」與「實體犯罪」的處理差異，而非任由行政部門擴權。

此外，台灣對於網路傳播政策缺乏明確指引，導致執法標準不一。陳崇樹坦言，NCC已研擬相關白皮書，但因屬於重大政策，需經委員會議通過，目前因NCC委員缺額導致委員會停擺，相關政策只能持續卡關。黃建豪則呼籲行政院盡速提出委員名單，讓立法院進行審查，解決NCC空轉亂象。

