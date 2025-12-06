封鎖小紅書對防詐無效？黃揚明揭驚人數據：2.5億財損「僅占全台兩年財損不到1%」

內政部4日召開記者會，宣布為打擊詐騙和資安疑慮，即日起對中國社群平台「小紅書」實施網際網路停止解析及限制接取命令一年。對此，媒體人黃揚明在網路節目《週末大爆卦》表示，可能有部分詐騙犯因為小紅書平台被封禁，便轉移至其他平台，使得其他平台詐騙機率增加，對打詐並無助益。

黃揚明表示，若政府的訴求是打詐，應該拿出具體說法說服人民，表達此封鎖行為能達到什麼效果。政府封禁小紅書的舉動，展露出政府對小紅書的無能為力，也就是就算封禁了，現在仍有許多民眾分享如何透過改設定繼續使用小紅書。需要小紅書的人還是會繼續連結，也就表示政府的禁令無用，導致詐騙犯得知政府拿小紅書詐騙沒辦法，小紅書便成為法外之地，反而讓繼續用的人被詐騙的風險提高，實際對打詐沒有幫助。

封鎖小紅書成效有限？黃揚明：詐騙早轉至其他平台

黃揚明說明，台灣的網路交友或購物詐騙不會只是單一平台，例如先在小紅書灑網，再轉至Line等一對一平台實施詐騙。按照政府的定義此為小紅書的責任，但實際上行騙是透過第二層社群平台進行。這部分政府若無法解析，僅封鎖小紅書，對阻止詐騙案發生沒有影響，因為詐騙犯只要將在小紅書行騙的手法轉移到其他平台，一樣可以實施詐騙，因此處理小紅書對整體打詐成效一定相當有限。

黃揚明指出，小紅書兩年發生1700多件詐騙案，造成2.5億財損，但全台兩年的總共詐騙財損約1000億，2.5億僅占不到1%，為了打擊0.25%的財損比例用了最強力的動作，若得不到對應效果，等於是「殺雞焉用牛刀」，仍無法改善詐騙環境。

​黃揚明指出，小紅書兩年發生1700多件詐騙案，造成2.5億財損，但全台兩年的總共詐騙財損約1000億，2.5億僅占不到1%。（資料照，洪煜勛攝）

黃揚明續指，全球最多使用者的交友軟體「Tinder」在台一樣沒有代理公司和法務代表，且在165打詐儀表板中的案件數量多於小紅書，政府應用同個標準處理所有沒有落地、無法改善的平台。

黃揚明提到，打詐專法中有法規可以針對一頁式廣告等詐騙網站進行封鎖，而電商、資訊、社群交友平台法官只能針對其中一部分處理，因此全面封鎖小紅書平台是否符合比例原則存在疑慮，因為小紅書本身不是為詐騙而設計，原先打詐專法的設計是要針對專門的詐騙網站，政府卻拿來對付小紅書。

小紅書禁令恐形同廢紙？黃揚明： 對打詐不會產生效果 ​

黃揚明說道，台灣3百萬的小紅書使用者與小紅書3億的中國使用者相比微不足道，小紅書公司未來台落地的主要原因就是「台灣使用者重要性不高」。但若3百萬的台灣小紅書使用者無法找到其他能取代小紅書平台，仍會設法會繼續使用，此封禁的命令便形同廢紙，對打詐不會產生效果。此外，受影響的小紅書使用者會將民怨記在執政黨身上，政府未事先發函要求小紅書改善，而是當天開完記者會即刻生效，使用者自然會感到不滿。

黃揚明直言，禁用小紅書的舉動代表民進黨政府真的不懂網路時代，打詐當然是許多民眾的訴求，但打詐要有效果，人民才會幸福，否則做了許多大動作，結果最後發現詐騙集團仍存在，防範詐騙的效果仍相當低，恐得不償失。

