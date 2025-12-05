封鎖小紅書惹怒誰？陳鳳馨揭最反對族群「非關心政治者」：民進黨為何得罪他們
內政部4日宣布以防範詐騙和資安疑慮為由，對中國社群平台小紅書實施封鎖一年，引發熱議。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》表示，禁用小紅書反對聲浪最多的群體是無黨無派的年輕女性，因為小紅書的愛用者通常沒有明確政治立場，且小紅書內容以玩樂、美妝、旅遊和時尚為大宗，和政治無關的人尤其愛用小紅書。
陳鳳馨指出，許多大學生使用小紅書，獲得韓國戲劇和韓星的資訊，小紅書中的內容比台灣多元豐富，台灣的Youtuber、網紅等資料太貧瘠、不夠深入，且訊息不夠即時，故而變成小紅書的使用者。此外，台灣和政治無關的戲劇，其實許多資訊難以廣泛流傳，然而真正受歡迎的台灣戲劇在小紅書上的排行榜，實際上與串流平台排行榜幾乎一致，而台灣社群平台高度討論、背後存在多政治問題的戲劇，在小紅書上的點閱數字反而不好。民進黨政府此舉恰恰得罪了沒有政治立場、不關心政治的群體，民進黨根本不知道小紅書閱聽大眾的組成結構。
陳鳳馨說明，民進黨政府封禁小紅書的理由為詐騙，但所有的資訊都顯示，臉書是詐騙問題最嚴重的社群平台。數發部今年確實有所作為，數發部2筆裁罰Meta的金額皆超過100萬元，才使得Meta高層和台灣溝通協商。此外，數發部成立了假冒名人的專門單位，針對此類詐騙案進行應對處理。不過臉書發生詐騙案的頻率仍相當高，《路透社》先前引用Meta內部文件，說明Meta在全球一年因詐騙廣告而獲得的營收高達160億美元，Meta表示要逐年降低10.1%違反平台標準的廣告，然而處理的方法並非直接禁止廣告，而是加價收取廣告費，
陳鳳馨認為，民進黨政府處理社群平台詐騙，從詐騙案件發生頻率排名不到前十的小紅書，若真的要處理應一視同仁，但政府禁用十名以外的社群平台，對於第一名的處理僅裁罰100多萬。不理解民進黨政府為何要得罪這些沒有政治觀點的年輕人。
