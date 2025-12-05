封鎖小紅書打擾人民生活 柳采葳批：又蠢又壞

國民黨北市議員柳采葳表示，以打詐為理由封鎖小紅書，不只是典型的雙標網路治理，更是欲蓋彌彰、抓小放大，民進黨打詐無力、打擾人民最會。（本報資料照片）

內政部以打詐為理由，宣布對小紅書APP網際網路停止解析及限制接取，暫定期間1年。國民黨北市議員柳采葳表示，不只是典型的雙標網路治理，更是欲蓋彌彰、抓小放大的作法，更凸顯出執政黨打詐無力，只會用一些用蠢又笨又壞的做法，影響到人民的生活，民進黨打詐無力、打擾人民最會。

柳采葳指出，若真要說詐騙數量，Facebook、Instagram才是詐騙大宗，要說不受嚴格監理，像Tinder同樣是網路詐騙「殺豬盤」的重災區，卻同樣未受有效監理，這次內政部挑上小紅書，原因無他 ，不過是看顏色辦案而已。

柳采葳直言，大家都心知肚明，政府真正忌憚的，是小紅書背後的文化與資訊影響力，如果民進黨政府不喜歡特定平台傳遞的價值觀，或擔心資安、國安，他們完全可以公開辯論，用數據和法理說服民眾，但內政部卻選擇舉著「反詐騙」這面政治正確的大旗，用治安問題來解決民進黨對於中國大陸文化輸出的政治憂慮。

柳采葳痛批，民進黨真想做言論管控，那早就是公開的秘密，不如大方說清楚，或乾脆建立資訊防火牆，但是一邊宣稱言論自由，一邊針對特定平台施行網路治理，只是汙衊了打擊詐騙工作正當性。

