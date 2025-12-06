封鎖小紅書挨批急澄清 刑事局曝平台最大問題：與Meta等截然不同

行政院打詐指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元4日宣布，依法對不配合政府打詐的中國社群平台「小紅書」限制接取、停止解析，並喊話國人不要下載、使用，引發在野黨強烈抨擊，質疑「假打詐真鎖國」、「網路戒嚴」。對此，內政部警政署刑事警察局今（6）日上午8時發新聞稿「嚴正澄清」說明，全案依法執行，持續打詐及防詐。

刑事局指出，依照165專線數據統計，自去年1月至今年11月，受理涉及小紅書的詐欺案達1706件，財損金額達新台幣2億4768萬餘元，其中1件被害金額高達820萬元，小紅書明顯淪為詐欺犯罪的溫床。而國安局今年7月2日發布檢測結果，對於包含小紅書在內的5款中國製APP進行資安抽檢，其中小紅書在15項檢測指標中「全數違規」，存在「過度蒐集個資」與「權限濫用」等重大資安疑慮。

刑事局表示，鑑於小紅書涉詐事證明確、資安檢測嚴重違規，除了已嚴重侵害民眾權益、擾亂社會秩序，並構成國家安全潛在風險，小紅書面對我國改善要求更「置之不理」，完全符合《詐欺犯罪危害防制條例》第42條所定的「緊急案件」要件。為阻斷國人遭詐損害擴大，刑事局依法對小紅書的網站實施停止解析處置。

刑事局：小紅書拒絕溝通，4大業者接受政府監管

刑事局提到，相較小紅書拒絕溝通，旗下有Facebook、Instagram、Threads等社群媒體的Meta公司、TikTok、旗下有YouTube的Google公司及LINE等4大業者、7個平台，我國使用者不但眾多，4大業者皆已依該條例公告為「納管業者」，除了需遵守我國法律，接受政府監管，並於國內設有法律代理人處理相關爭議，採行高強度監理詐騙，與小紅書完全無法聯繫的情況截然不同。

刑事局細數，自去年8月至今年11月，經警察機關通報Meta下架詐騙廣告共11萬2054件、Google下架4472件詐騙廣告、LINE共停權9萬2831筆詐騙帳號。此外，據Meta今年7月自行揭露統計，過去2年其在台共移除430萬則詐騙廣告。

刑事局：對違規一視同仁，Meta已被開罰1850萬

刑事局強調，對於所有違規者，政府一視同仁、絕不寬貸，以Meta為例，因其「廣告未揭露資訊、管理系統缺失及未限時下架詐騙廣告」等事由，至今年止已連續裁罰其3次，累計罰鍰已達1850萬元。刑事局及各相關主管機關也持續蒐報有無涉詐廣告及貼文，若有違規，即依法處置並裁罰。

刑事局說，政府對Meta、Google、TikTok、LINE等納管平台業者採取「嚴格監理、依法重罰」的治理模式，而對小紅書採停止解析，是因小紅書拒不配合接受管理，兩者處置方式雖異，打擊詐欺目標完全一致。

刑事局也說，依據165打詐儀錶板統計，今年11月全國每日受理詐騙案452件，財損1億9970萬元，相較去年同期11月，分別大幅下降26%及53%，意即今年11月較去年11月為人民防制减少高達66億8900萬餘元的詐騙財損，顯見政府各項打詐作為，已初步展現良好成效，但刑事局及各相關部會打詐團隊，將持續更積極打詐，「詐騙不空、誓不停休。」



