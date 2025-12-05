封鎖小紅書挨批「網路戒嚴」 劉世芳曝關鍵：視法治於無物，不值得支持

中國社群平台「小紅書」未在台灣落地，且對我國警方要求配合打詐已讀不回，行政院打詐指揮中心指揮官、內政部政務次長馬士元4日宣布依法限制接取、停止解析，並呼籲國人不要下載、使用，引發不小民怨，更招致國民黨立法院黨團批評「假反詐、真鎖國」。對此，內政部長劉世芳今（5）日回應，相關做法都是依照法規處理，沒有任何黨派色彩的原因，「台灣是有法治的地方。」

劉世芳說，非常贊成行政院打詐指揮中心的處置，立法院內政委員會本周也在討論《詐欺犯罪危害防制條例》修正草案，有多達26個版本，朝野立委也都踴躍發言，並不約而同地提及台灣打詐效率不彰，而相關單位在回應時也都有特別提到，一定會依照該條例第42條處理。事實上，警政署刑事警察局昨日新聞稿已詳細說明，小紅書未在台灣落地、未設聯絡人讓警方聯繫，且都已讀不回。

劉世芳指出，相關機關已照行政程序，向小紅書位於上海的母公司發函，所有行政程序完成後，才向數發部、台灣網路資訊中心（TWNIC）協助限制接取、停止解析，這也都在《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定的範圍；而有關外界指稱的「網路戒嚴」、「跟進中國建設網路長城」等說法，「我想是完全相反」。​

劉世芳表示，部分人士提出小紅書使用者有300萬人、打詐下架件數不多、為何不禁LINE、臉書等社群媒體，但LINE和臉書在台灣都有依照法律規範，例如有設置法律代理人，且只要是我方需要處理打詐相關業務，彼此也都能溝通、聯絡，相關平台也都有依照打詐中心要求下架涉詐項目，「 所以還是一樣，按照規定一步一步來處理，這裡面並沒有任何所謂的黨派色彩的原因」。​

劉世芳強調，台灣有法治，若要來台灣做生意、定居，台灣有各種不同法律，希望各界都能遵守，她也知道相關做法出去後，會引起各方不同見解，但這就是依照法規，「小紅書（警方）已經聯繫過非常多次，從來沒有任何法定的代理人，然後也是已讀不回，從來不管台灣的法治，那這樣的話，是視我們的打詐條例於無物，這樣子的一個小紅書，值得我們去支持他嗎？當然不值得」。​

