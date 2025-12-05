封鎖小紅書挨轟網路戒嚴 劉世芳：打詐聯繫都是已讀不回

賴政府宣布對大陸社群平台「小紅書」進行網際網路停止解析及限制接取，暫定施行一年，引發外界質疑為何不禁止詐騙案件更多的臉書、LINE等平台。內政部長劉世芳今（5）日在立法院受訪時強調，小紅書在台灣沒有落地、沒有法定代理人，且聯繫都是已讀不回，從來不管台灣法治，視打詐條例於無物，這樣的平台不值得支持。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

劉世芳表示，內政部非常贊成行政院打詐中心做出這樣的處置。她指出，本週立法院內政委員會正在修正《詐欺犯罪危害防制條例》，總共有26個以上版本，多數委員都提到台灣處理打詐效率不彰，內政部則是依照《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定來處理，強調是依法行政。

小紅書遭打詐中心封鎖一年。（圖／美聯社）

針對小紅書被禁的具體原因，劉世芳說明，小紅書在台灣沒有落地，也沒有任何警方可以聯絡的對象，針對相關聯繫都是已讀不回。內政部按照行政程序，已將通知函送到小紅書位於上海的母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司，完成行政程序後就請數位發展部以及台灣網路資訊中心（TWNIC）協助，進行網際網路停止解析及限制接取之命令，這些都是在《詐欺犯罪危害防制條例》第42條所規範的範圍之內。

面對外界質疑為何不禁止臉書、LINE等詐騙案件更多的平台，劉世芳回應，臉書、LINE在台灣有按照台灣規範，有法定代理人及管理階層的人，只要打詐中心需要處理與詐欺防治犯罪有關的業務，都會與打詐中心溝通。她細數，臉書與LINE按照打詐中心要求下架的相關內容，包括則數、APP等都相當多，是按照規定一步步處理，沒有任何所謂的黨派色彩。

劉世芳強調，台灣是有法治的地方，要到台灣來做生意或定居，都有不同的法律希望大家遵守。她坦言知道這樣的處置會引起各方不同的見解，但請大家看一下《詐欺犯罪危害防制條例》第42條中，是否規範司法警察機關可以做限制接取的動作。劉世芳重申，內政部已經聯繫過小紅書非常多次，但從來沒有任何法定代理人回應，還已讀不回，從來不管台灣法治，視打詐條例於無物。

