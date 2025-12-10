封鎖小紅書被批雙標 劉世芳：近期找臉書、LINE討論打詐

劉世芳指出，社群平台沒有落地、不受監管，潛在風險很大。資料照，李政龍攝



行政院打詐中心封鎖小紅書1年，外界有不同聲音，台北市長蔣萬安更質疑是「雙重標準」。內政部長劉世芳昨（12/9）表示，小紅書不合法、沒落地，潛在風險更高，至於LINE、臉書等平台上的詐騙問題，打詐指揮中心近日會邀請4個社群主要法律代理人，檢討如何處理詐騙的案子。

封鎖小紅書消息一出引發各方關注，蔣萬安質疑，政府對其他充斥更多詐騙訊息的社群平台做了什麼？批評劉世芳聲稱其他社群平台在台灣有據點、可追回金流，根本是藉打詐之名，行意識型態操作之實。

劉世芳昨出席活動，被媒體問及此事時，她說「不會針對個人意見回應」，然而處理小紅書，是依照「犯罪危害防制條例」第42條規定封鎖1年。

劉世芳強調，內政部是防詐條例主管機關，依法監管，至於是否處理LINE、臉書上的詐騙？劉世芳說，這兩天打詐中心會邀請4個主要社群的法律代理人，到辦公室檢討如何處理外界反映的詐騙案件。

劉世芳指出，社群平台有落地、遵守台灣的監管法律，一旦有問題，政府就找到人處理，回應大眾對打詐的批評指教。

至於封鎖小紅書會不會影響到其他微型電商或年輕族群對民進黨的支持？劉世芳指出，如果社群平台不合法、沒落地，其實潛在風險更高，相信就算不用小紅書，也有其他替代方案。

