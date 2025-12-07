封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

行政院打詐中心封鎖小紅書，遭台北市長蔣萬安批是「反中反到自己變成共產黨」。內政部長劉世芳今日受訪表示，台灣並沒有共產黨，台灣是自由民主法治社會，相關處置均依打詐條例辦理，小紅書未受台灣法律規範，就像「有小偷到你家，你跟他講說這是你的行動自由，你愛拿什麼就拿什麼一樣」。

劉世芳說，內政部警政署刑事局相關處分是根據打詐條例，相關來龍去脈大家都非常清楚，因為裡面有人濫用、侵犯到或牽制言論自由，「我倒覺得要請教一下提出這樣論調的人，他是不是反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊這個詐欺犯罪」。

劉世芳說，小紅書沒有在台灣落地，並不遵守台灣的自由法治與相關規範，就好像如果有小偷到你家，你跟他講這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西，那就代表台灣是個沒有法治的社會的話。

