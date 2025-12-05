封鎖小紅書！她譏：民主長城大翻牆、大成宮

▲封鎖小紅書一年惹議！王鴻薇譏：民主長城大翻牆、大成宮。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 內政部宣布禁止社群平台「小紅書」在台灣一年，引發大批用戶不滿！國民黨立委王鴻薇火力全開，狠嗆執政黨根本是打造新版「民主長城」，諷刺台灣正在一步步活成中國大陸的模樣。

內政部強調，小紅書在兩年內涉及1706件詐騙案件，財損達2.5億元，因此列為高風險平台需強制下架。但王鴻薇質疑，政府引用的數據根本選擇性執法。她指出，根據數發部統計，網路平台涉詐媒介前八名中，臉書高居第一，小紅書連榜都沒進，案件比例甚至不到1%。她痛批：「臉書一個月的詐騙案件就可以高達5萬件，怎麼不禁？」

廣告 廣告

小紅書在台灣估計有超過300萬使用者，如今全面下架，民眾哀號連連。王鴻薇表示，一早辦公室被民眾電話打爆，許多人氣憤痛罵內政部亂搞，要求立委一定要為民眾發聲。對於政府強調「打詐不是打言論自由」的說法，她不客氣直言：「骨子裡就是政治封鎖！」，王鴻薇用翻牆反諷民進黨，過去台灣人常調侃中國大陸網路審查森嚴，需要翻牆才能使用許多平台，如今台灣竟也走上同樣道路。王鴻薇酸「賴清德的民主長城，也要讓台灣人學一學如何翻牆。來來來，大翻牆，大成宮！」

更多 NOWnews 今日新聞 報導

封住小紅書、封不住民進黨心虛！趙少康批雙標「揭禁用真正原因」

怒批小紅書「已讀不回、藐視法律」！劉世芳親揭不禁臉書原因

不只小紅書！臉書詐騙仍多 數發部三管齊下圍堵