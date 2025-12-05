封鎖小紅書一年！內政部挨轟 劉世芳：視台灣法律為無物「不值得支持」

台北市 / 武廷融 綜合報導

內政部昨(4)日無預警宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。消息一出引發民怨，對此，內政部長劉世芳今(5)日回應，內政部都是依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定處理，「小紅書」在台灣沒有落地，也沒有法定代理人，並且聯繫都是已讀不回，「從來不管台灣的法治，視我們的打詐條例於無物，這樣的小紅書值得我們去支持它嗎？不值得。」

劉世芳表示，這周內政委員會的重點就是在修正《詐欺犯罪危害防制條例》，且多數委員都提到台灣目前打詐效率不彰，內政部則依照《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」來處理。劉世芳指出，小紅書在台灣沒有落地，也沒有任何警方可以聯絡的對象，針對相關聯絡都是已讀不回，因此內政部按照行政程序，將通知函送到小紅書位於上海的母公司。在完成行政程序後，便請數發部以及TWNIC進行網際網路停止解析及限制接取之命令，劉世芳強調，這些都是在打詐，且依照詐防條例第42條所規範的範圍之內，依法行政。

而針對該限制引發民怨，更被批形同「網路戒嚴」。劉世芳回應，大家會提到為什麼不去禁臉書或LINE，「第一，他們在台灣有按照台灣的規範，譬如說他們有這邊的法定代理人，還有管理階層的人，只要我們的打詐中心需要處理跟詐欺防罪、防治犯罪有關的業務，他都會跟我們溝通」。劉世芳強調，禁小紅書「沒有任何黨派色彩的原因」，她表示，台灣是有法治的地方，要到台灣來做生意也好，定居也好，都要遵守台灣各種不同的法律。

劉世芳也說「我當然知道說，這樣的一個法律案出去以後會引起各方不同的見解，但是請各位回去看一下我們的詐防條例的42條，是不是允許我們的司法警察機關可以做這樣子的一個限制接取的動作」，劉世芳重申，內政部已經聯繫過小紅書非常多次，但從來沒有任何回應，「從來不管台灣的法治，視我們的打詐條例於無物，這樣的小紅書值得我們去支持它嗎？不值得。」

針對封鎖「小紅書」一事，警政署昨日指出，「小紅書」經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，又涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。而內政部於今年10月14日透過海基會函請小紅書母公司中國行吟信息科技（上海）有限公司依法提出具體改善作為，但迄今業者無任何回應。

內政部強調，凡在我國境內提供服務之網路社交平台或APP，均須接受本地法律管轄，如包括 Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok 等主要國際平台，均已依我國規範設置法律代表人並恪遵法律義務，展現與政府共同打擊詐欺的不變立場；故其餘在台營運的平台亦有責任主動配合，不能自外於我國法制之外。

