封鎖小紅書一年 藍黨團諷「綠色數位長城」要求撤封

國民黨團召開記者會，要求賴政府取消封鎖小紅書的命令。 圖：國民黨立法院黨團／提供

[Newtalk新聞] 內政部警政署刑事局昨宣布，對「小紅書」APP因資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，發函卻已讀不回，因此發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定1年。國民黨立法院黨團今（5日）抨擊，賴清德政府「抗中」喊的震天價響，結果學的最像共產黨的就是總統賴清德本人，學中國的「網路長城」在台灣蓋「綠色數位長城」，他們要求政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令。

打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元昨說明，國家安全局最近針對中國製應用程式進行資安檢測，共計檢測包括違反個資權限等15項指標，小紅書APP全數不合格，是非常嚴重的問題，且小紅書APP在台用戶數近年急劇上升，民眾在此平台遭遇詐騙和違法案件時，因其不受國內法律管轄，執法單位無法調閱資料、協助民眾追查犯罪成員，嚴重侵害中華民國的數位主權。

國民黨團副書記長林沛祥則批評，這種低級作秀根本把台灣人當笨蛋。政府說小紅書兩年涉詐2億多元，但那刑事局的打詐儀表板顯示，台灣去年遭詐金額高達500億元，臉書一個禮拜就有5800件以上的詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，政府敢封鎖臉書嗎？這不叫打詐，這叫欺善怕惡、選擇性執法，只在乎搞意識形態。

林沛祥諷刺稱，內政部說要停止解析、封網，但封鎖網域有用嗎？現在連國中生都知道下載VPN、改DNS不用一分鐘就可以「翻牆」了；中國有「網路長城」，現在民進黨也要在台灣蓋「綠色數位長城」？政府這麼做根本擋不住詐騙集團，擋住的是想從上面看美妝的小學生、想從上面看旅遊資訊的大學生、和想做小生意的網拍賣家等，實際上只是在懲罰台灣人，強迫大家去學怎麼樣「翻牆」。

林沛祥更質疑，這更是行政權的無限擴張，是警總復辟，內政部說這是「緊急事件」，但這問題存在兩年了，為什麼今天才變緊急？是因為打詐國家隊成效太差，趕快找個替死鬼？現在政府隨便找個理由就能封鎖平台，讓平台消失，這不是獨裁什麼才是？

國民黨立委許宇甄也批評，這代表政府進入數位戒嚴時代，民進黨政府為了意識形態已經到了不擇手段，把人民當作思想政治犯的地步。交友軟體「Tinder」同樣沒有在台落地設立分公司或法律代表，根據警政署資料，「Tinder」上發生的詐騙案比小紅書還多，請問內政部長劉世芳為什麼不封鎖「Tinder」？為什麼沒有發函要求改善？

許宇甄再舉例，Meta公司旗下的臉書和IG，詐騙廣告占了總體的97.4％，光是行政處分就多達7萬多件，結果政府只能罰款1000多萬元，對這種國際巨擘來說根本九牛一毛，但對詐騙占比微乎其微的小紅書卻動用帝王條款，直接封網，這不就是雙重標準？

國民黨團因此提出三點要求，第一、政府立刻撤回這種擾民又無效的封鎖命令；第二、並請內政部以同樣標準封鎖詐騙最多的詐騙網站和釣魚網站；第三、請總統賴清德和整個政府為打詐不利而道歉負責。

