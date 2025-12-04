封鎖小紅書一年！陸委會：針對詐騙和假訊息

▲小紅書即將遭台灣封鎖一年，停止解析、限制接取，未來用戶透過電腦查看網頁會顯示出這樣的畫面。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 在台擁有超過 300 萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部今（4）日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。對此，陸委會今日指出，禁小紅書與詐騙有關，並不是跟兩岸有關。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元今日指出，小紅書APP因為資安檢測不合格，近2年更涉詐騙案1706件，因爲發函已讀不回，即日起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定1年。

陸委會今日舉行例行記者會，媒體詢問小紅書遭禁一事，陸委會副主委兼發言人梁文傑回應表示，這是針對有關詐騙和假訊息，因為這個部分針對的不是哪一個國家的App軟體，它是針對這個任何跟詐騙有關的，所以這個部分就請內政部或刑事局來做回答，並不是跟兩岸有關。

