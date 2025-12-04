封鎖小紅書1年 內政部示警：軟體會將個資回傳中國特定位置

內政部表示，小紅書APP資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，累積財損超過2億4768萬，發函公司後未回覆，因此從今（4）日開始，依法對小紅書發布網路停止解析及限制接取1年。而內政部政務次長馬士元指出，小紅書會將用戶個資傳送到中國特定地點儲存，呼籲民眾停用。

小紅書母公司「發函已讀不回」內政部命令封鎖1年

小紅書從4號開始將被限流，民眾點擊APP可能會形成網速變慢，呈現「轉圈圈」、連結不上等狀態。

其中被禁原因就是小紅書上充斥各種股市投資的短影音，不少民眾誤信內容加入LINE群組，因此掉入詐騙集團陷阱。從去年至今，警方接獲的小紅書詐騙案多達1706件，詐騙金額破2億4千萬元。

內政部在10月14日透過海基會發函小紅書母公司，要求提出改善，但遲遲未得到回覆，因此採取停止解析、限制接取1年。

資安檢測15項不合格 內政部建議用戶刪除小紅書APP

國安局日前針對小紅書進行資安檢測，發現15項指標全數不合格，民眾個資面臨高度風險，就連中國政府也多次對小紅書開罰，在美國德州甚至直接禁止使用。

小紅書資安檢測15項不合格。圖／內政部提供

馬士元強調，用戶的所有個人資料，包含影像、聲音、個資都會被送到中華人民共和國的特定位置儲存，至於怎麼使用我方並不了解。

內政部也建議，用戶應立即停止使用該APP，如已下載也建議刪除，並改用符合台灣資訊安全標準的平台，降低遭詐風險。

