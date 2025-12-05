封鎖小紅書1年！對岸狂酸：不是民主自由嗎

▲「台灣封鎖小紅書一年」迅速竄上微博搜索排行榜。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 內政部與刑事局昨（4）日正式宣布，因中國社群平台「小紅書」資安檢測未通過，且2年內遭捲入高達1706件詐騙案件，即刻啟動「網際網路停止解析及限制接取」措施，封鎖期為1年。此消息一出，立刻引爆台灣年輕族群熱議，同時「台灣封鎖小紅書一年」也迅速竄上微博搜索排行榜，對岸網友紛紛酸嗆「不是天天說民主自由嗎？」、「真成一家人了」。

行政院打擊詐欺指揮中心指揮官馬士元說明，小紅書在台下載及使用人數超過300萬，國安局評估後認定，該平台存在高風險的資安與個資暴露疑慮。此外，自113年至今，小紅書已涉及1706件詐騙案，總財損高達2億4768萬餘元，依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，遂做出一年封鎖限制。

大量中國網友在微博留言大酸「天天吹X什麼自由，結果封小紅書」、「台灣不是標榜民主自由嗎」、「以後台灣民眾要翻到牆內來看小紅書了」、「咋的只能用小綠書？」、「主要是防止蛙把頭探出井外」，也有人笑稱「兩岸真成一家人了」、「不是一家人不進一家門，幹的都是一家人才會幹的事」、「灣灣的想法總是很新奇」。

台灣網友也加入吐槽行列，「了解外網的都知道，詐騙資訊最大的是FB，line，X」、「真覺得政府無事可做，幹脆斷網好了」、「目前還能看，不過因為我帳號被誤封了後恢復不了，已經幫我戒了，沒影響」，輿論兩端戲謔、惡搞與嘲諷聲四起，封鎖效應急速擴散。

