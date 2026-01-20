封鎖父母、拒絕和解 貝克漢長子首度攤牌家庭內幕

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）決裂。圖／翻攝brooklynpeltzbeckham IG／victoriabeckham IG

英國足球金童大衛‧貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham），近來與26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）不和的風波越來越大。布魯克林先是封鎖了父母的社群帳號，20日又在Instagram發布了長達6頁的聲明，痛陳父母長期把控家庭形象敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉‧佩茲（Nicola Peltz），引發外界震撼。

綜合媒體報導，現職廚師的布魯克林打破沉默，稱這是「生平第一次為自己挺身而出」，直言「我的家人最重視的是公眾眼中的形象和代言，貝克漢品牌至上」，並公開了他與父母長期不和的原因，也表明無意與家人和解。

布魯克林表示，家庭的紛爭從2022年4月，他與妮寇拉準備婚禮期間，父母卻不斷試圖破壞這對即將新婚的夫婦感情。他指出，婚禮前幾週，貝克漢夫婦不斷向兒子攏絡或施壓，要求他在婚禮前簽署一份放棄姓名使用權的文件，以趕在相關交易條款生效前完成。由於這將會影響布魯克林一家日後的生活，他拒絕了這項提案，此後父母待他的態度就發生了改變。

布魯克林表示，擁有自己時尚品牌的母親在最後一刻，臨時取消製作妮寇拉婚紗的計畫，迫使她緊急尋找一件，最後穿上華倫天奴的訂製婚紗，因此還在當時引起兩人關係緊張的傳聞。他還補充，維多利亞因為兒子夫婦讓布魯克林的保母和妻子的外婆坐主桌感到不滿，痛斥他「邪惡」；家人在婚禮前一晚，還不斷告訴布魯克林，他的妻子不是血親是外人；他的母親還在婚宴上搶走了屬於新郎與新娘的第一支舞，讓布魯克林「生平第一次感到如此不舒服與羞辱」，這才導致他日後再重新舉辦一個沒有貝克漢家人在場的婚禮。

布魯克林也批評父親，為了他50歲的生日回到英國，自己多次要求見面都被忽視，除非是在有上百位賓客的盛大生日派對上，不然就是不能邀請他的妻子前來見面，這讓布魯克林感到莫大的侮辱，此後與家人的關係漸行漸遠，親子關係甚至需透過律師聯繫。

布魯克林在聲明表示，「作秀式的社交媒體貼文、家庭聚會和不真實的人際關係，一直是我出生以來生活中不可或缺的一部分」，指責父母不惜說謊，也要一直控制著媒體對貝克漢一家的報導，並總結道：「我的家人最重視的是公眾眼中的形象和代言，貝克漢品牌至上」，並相信真相終有一天會水落石出。而他也不想和家人和解，也不再受人控制，「這是我人生中第一次挺身而出維護自己」，表示自從離開家人後，生平第一次感到焦慮消失了，感到了內心的平靜和解脫。



