封鎖近2年 拉法關卡為何是加薩重要生命線？

以色列今天(2日)重啟加薩走廊(Gaza Strip)與埃及之間的拉法關卡(Rafah Crossing)，儘管初期僅開放少數人員通行，仍為飽受戰火蹂躪的巴勒斯坦人帶來一線希望。美聯社報導指出，拉法關卡不在以色列管轄範圍內，是加薩與外界連結的重要生命線。

報導指出，加薩戰爭爆發前，拉法關卡是加薩走廊唯一不受以色列控制的對外門戶，在人員流動與部分貨物的運輸上扮演著關鍵角色。2024年5月以軍佔領關卡後，這條對外通道便封閉至今。

拉法關卡的重啟將使加薩人更容易到外地就醫、旅行或探親。不過，根據以色列與埃及官員說法，初期只允許50人離開加薩就醫，及50名逃離戰火的民眾返鄉，這與當地2萬名急需出國治療的病患相比，簡直是杯水車薪。

以色列方面沒有透露全面開放拉法關卡的時間點，僅表示若初期運作順利，將逐步放寬限制。

另一方面，聯合國指出，由於加薩大部分地區已淪為廢墟，200多萬加薩人民需要仰賴外界提供燃料、糧食等各式各樣物資，拉法關卡能否全面重啟與加薩未來的重建腳步息息相關。

根據停火協議，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯(Hamas)不得參與戰後加薩的治理，因此未來由誰來運作加薩這一側的拉法關卡，仍是未知數。目前這項工作由一支歐盟小組負責，巴勒斯坦便衣安全人員從旁協助，類似2025年初加薩短暫停火期間的安排。