封鎖難持久 ? 荷姆茲變消耗戰 油價、選舉雙重壓力 川普恐被迫談判收場

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針對美國對伊朗發動的荷姆茲海峽海上封鎖行動，前北約盟軍最高司令官、海軍上將詹姆斯·斯塔夫里迪斯坦言，五角大廈內部已對政策進行調整，部分過於激進的全面封鎖構想被迫收回，顯示美方戰略正持續修正。 圖:翻攝自百度

[Newtalk新聞] 針對美國對伊朗發動的海上封鎖行動，前北約盟軍最高司令官、海軍上將詹姆斯·斯塔夫里迪斯坦言，五角大廈內部已對政策進行調整，部分過於激進的全面封鎖構想被迫收回，顯示美方戰略正持續修正。

分析指出，外界普遍低估封鎖效應，認為僅影響石油出口，實際衝擊卻直指伊朗經濟命脈。專家指出，若出口持續受阻，伊朗在 10 至 14 天內將面臨儲油空間耗盡問題，甚至可能對油井造成長期不可逆損害。此外，由於伊朗煉油能力不足，仍高度依賴汽油與柴油進口，一旦封鎖延續，全國恐迅速陷入燃料短缺危機。

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最新情報亦顯示，中國油輪已轉向波斯灣其他非伊朗港口採購原油，並可正常通行荷姆茲海峽，被解讀為美方封鎖策略初見成效。有分析更直言，若維持現行強度，全球買家恐全面撤出伊朗市場，伊朗經濟可能在 40 至 60 天內出現系統性崩潰。

最新情報亦顯示，中國油輪已轉向波斯灣其他非伊朗港口採購原油，並可正常通行荷姆茲海峽，被解讀為美方封鎖策略初見成效。 圖:翻攝自X帳號@caojitw

在軍事層面，這場封鎖被形容為二戰以來最複雜的海上對峙。由於海峽最窄僅約 33 公里，美軍並未部署航空母艦，而是採取多層次戰術，包括飛彈驅逐艦、潛伏於水下的核潛艦，以及無人掃雷艇進行控制。伊朗則以快艇「狼群」戰術、岸基飛彈與水雷反制，甚至混合使用自殺式無人艇，試圖突破封鎖線。美軍則動用 A-10 攻擊機與阿帕契直升機進行壓制，並以巡弋飛彈鎖定伊朗飛彈發射車。

然而，區域局勢持續升溫。沙烏地阿拉伯已私下向華府施壓，要求重新評估封鎖政策。消息指出，利雅德擔憂伊朗可能透過葉門胡塞武裝封鎖曼德海峽，一旦兩大石油要道同時受阻，將對全球能源供應造成毀滅性衝擊。伊朗方面也警告，對曼德海峽的掌控「只需一個信號」。

利雅德擔憂伊朗可能透過葉門胡塞武裝封鎖曼德海峽，一旦兩大石油要道同時受阻，將對全球能源供應造成毀滅性衝擊。 圖：翻攝自 騰訊新聞@墨甲戰刃

根據美國中央司令部說法，行動初期已有超過 1 萬名兵力、數十艘軍艦及戰機投入，並成功在首 24 小時內阻止所有船隻進入伊朗港口。不過，航運追蹤數據卻顯示仍有 9 艘船成功突破封鎖，雙方說法出現落差。整體而言，海上交通量已降至正常水準的 10% 以下，顯示封鎖確實發揮效果，但仍存在漏洞。

在政治與戰略層面，觀察人士認為，美伊雙方正進入「消耗戰」階段。伊朗面臨經濟崩潰壓力，而美國則須承受國內油價上漲與通膨壓力，對總統川普及其選舉前景構成挑戰。

專家分析，無論是軍事還是經濟層面，雙方都難以長期承受高強度對抗，最終仍可能回到談判桌。隨著封鎖與反制不斷升級，這場圍繞能源命脈的對峙，正逐步逼近一場「誰先撐不住」的終極賭局。

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