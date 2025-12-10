封鎖「小紅書」遭質疑雙標 劉世芳重申：依法行政

政府宣布暫行封鎖「小紅書」APP引發熱議，在野黨質疑其他社群平台也有詐騙訊息，政府卻只對「小紅書」開鍘，明顯雙標。對此，內政部長劉世芳今天(10日)表示，內政部是依照詐防條例規定，對「小紅書」進行1年網際網路停止解析，一切依法行政，行政院打詐中心也會再與落地的四大平台進一步處理詐騙防治措施。

政府宣布對「小紅書」APP進行「網路停止解析及限制接取」處置1年引發的話題持續延燒，台北市長蔣萬安及多名在野黨立委質疑，其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，政府似乎沒有明確作為，僅針對「小紅書」開鍘明顯是雙標。

立法院內政委員會10日排審「宗教基本法」，內政部長劉世芳會前接受媒體聯訪，針對封鎖「小紅書」的爭議再度重申，政府一切是依法行政。劉世芳說：『(原音)依照詐欺犯罪危害防制條例第42條規定，司法警察機關針對不合規、不合法、不落地的科技平台有限制擷取、禁止解析的必要，所以政府一切依法行政。』

劉世芳也以澳洲10日起實施全球首創的社群媒體禁令，禁止16歲以下兒童與青少年使用社群平台與網站為例，強調這已國際趨勢。劉世芳說：『(原音)請大家多去研討那個禁令，全澳洲16歲以下的小孩不可以使用科技社群平台，表示這是全球趨勢，不是只有打詐而已。』

至於媒體問及政府的打詐成效為何？劉世芳說，行政院打詐中心會與已落地的四大平台處理詐騙防治措施，若大家覺得某些平台的詐騙防治措施做得不夠，政府希望從各方面蒐集更多的意見，納入協調溝通的範圍，讓它成為台灣真正可以監管的平台。