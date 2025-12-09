封閉三年的宜蘭秘境「三層坪」開放 預約全額滿

以階梯式農塘、碧藍水池與落羽松美景聞名的「三層坪水土保持農塘教育園區」封閉三年終於重新對外亮相。（枕頭山休閒農業區提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

封閉三年的「三層坪水土保持農塘教育園區」終於重新對外亮相！位於礁溪鄉與員山鄉交界的三層坪，以階梯式農塘、碧藍水池與落羽松美景聞名，經長期整建與調整後，枕頭山休閒農業區日前宣布正式開放，每日限量五百名入園，未來兩個月的名額已都被搶光。

為推廣在地農業與觀光，一同迎接三層坪的重新開放，枕頭山休閒農業區日前同步舉辦「大礁溪流域市集」，集結多家小農、特色農特產品與手作選物，讓旅客在賞景之餘，也能體驗宜蘭獨有的農產風味。

三層坪農塘教育園區有落羽松、階梯式農塘，因絕美景色爆紅；但因遊客過多造成設施、草皮毀損，在民國一一一年底封園迄今。

三層坪農塘工程是水保局與地主公私合作的水利建設，六成公有地，四成私有地，有蓄水、滯洪、灌溉等用途，肩負生態、水利教育功能。

在眾多遊客及民眾期盼下，經水保局、宜蘭縣政府、促進會及地主的協商下，三層坪傳來重新開園的好消息，決定重新開園，開放讓民眾網路預約入園，免費參觀，同時採取總量管制每天限五百人，由於消息傳出後過於搶手，線上已預約到明年二月九日，未來兩個月都額滿。