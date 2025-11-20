封閉五年大湖風景區何時開園 林茂盛︰明年開園

員山大湖風景區辦理周邊景觀工程改善封閉五年，預訂今年十月完工，開放時間跳票，代理縣長林茂盛保證明年會開園。（宜蘭縣政府提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭縣政府為提升縣內觀光發展，自一０九年封閉員山大湖風景區，辦理周邊景觀工程改善，預訂今年十月完工，開放時間跳票。縣議員黃雯如二十日質詢時關切何時能開放給遊客入園？代理縣長林茂盛表示，因停車場、公廁，還有聯外道路等問題要解決，開園時間要看工程發包結果而定，但可以確定明年會開園。

大湖風景特定區湧泉湖泊、魚蝦飛鳥，自然生態資源豐富，湖域屬於農田水利署宜蘭管理處管理，部分土地為員山鄉公所所有，面積約十公頃，是宜蘭縣第一個畫設的風景特定區，其間歷經農田水利會與承租業者官司糾紛後，縣府為提升縣內觀光發展，與農田署及鄉公所協商，由縣府爭取經費整修開發。周邊景觀工程改善於民國一０九年展開，縣府五年來已投入將近一億元，完成四期工程包括入口廣場環境營造、環湖步道設施改善等，原預訂十月完工，將成為宜蘭另外一處熱門景點，可以帶動員山鄉地方發展。

縣議員黃雯如關切大湖風景區工程的開發進度，二十日在質詢說，原本有傳說今年底或明年初會完工，但現起來並不像要完工的樣子，現場還有木板及鋼筋等工程在進行，雜草荒蕪，這是員山鄉的重大建設，很多鄉親都在關心何時能夠開園？

林茂盛表示，四期工程原本預訂十月完工，後來考慮到缺乏停車，停車場涉及私人土地，現階段要與地主協調提供，還要有足夠寬的聯外道路與廁所，縣府明年已編列三千七百二十萬元預算要施作，這些周邊的設施配合完善之後再對外開園，確定明年一定會以全新面貌對外開園，迎接遊客。