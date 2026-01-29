行政院在1月12日正式宣告台9丁線和仁至大清水路段解除編號，這條被譽為「蘇花最美路段」的臨海公路──清水斷崖，從此走入歷史，未來不再開放民眾行駛通行。

雖然很遺憾，可是也不得已，畢竟安全第一，人命關天，既然現在已有安全的隧道可走，何必再走危險的清水斷崖？

根據報導，這段約4公里的省道緊貼著陡峭的卡那岡斷崖與太平洋，自1932年「蘇花臨海道」啟用以來，已承載近一世紀的車流與台灣人的集體回憶。

沒錯，當年筆者自師大畢業後到花蓮實習時，往返台北，曾數度搭公路局專車經過這一段路，風光雖然很美，令人心曠神怡，卻也令人心驚膽顫，幸好司機的駕駛技術一流，所以每次均能平安、順利通過。

該路段自2024年4月3日花蓮大地震後災情慘重，山體嚴重鬆動，每逢降雨便有土石從最高達1000公尺的山頂滾落。公路局起初仍積極搶通，但隨著凱米颱風再度重創，經評估至少需耗費10幾億元且無法保證未來穩定通行，最終決定放棄修復，讓這段美麗卻危險的公路回歸自然懷抱。這是正確的。

不過筆者認為，這一段路可以規劃為人行步道，但要加強安全設施，以免土石崩落傷人。（作者為大學教授）