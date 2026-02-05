封閉與世隔絕近30年 斗六糖廠重生成「竹創基地」

斗六糖廠竹創基地竹構學院，可做竹藝教學場域，也可做市集場地。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六糖廠閒置封閉近30年，雲林縣政府斥資1.2億改造活化為「斗六糖廠竹創基地」，今(5)日打開圍牆開箱，裡面有各式各樣竹創藝術、遊具及竹構景觀，裡面還有各種竹工藝展示，令人驚艷，為斗六再增一處親子遊憩場域。

斗六糖廠占地13公頃，1909年成立，1998年停閉，縣府在2010年登錄為文化景觀，許多50歲以上的斗六市民對斗六糖廠有許多回憶，加上緊鄰台3線，地方期盼能活化利用。

雲林縣長張麗善指出，雲林草嶺石壁竹創森園區有500多公頃孟宗竹林，取得世界竹地標認證，竹本身是永續的產業，為讓砍伐的竹子能再利用，縣府啟動斗六糖廠竹創基地景觀營造計畫，以綠美化代管方式，向台糖取得約4公頃土地改造。

縣府城鄉發展處長林長造表示，經過1年半施工，斗六糖廠從原本與世隔絕的廢墟，成為適合大人小孩休憩的公共場域，整體規劃採取「低度介入、減法設計」原則，保留糖鐵軌跡、糖倉牆體、煙灰池與煤渣場等工業遺構。

另園區內種植1700多株共9種品種的竹，設置竹創藝術，包括解說指標系統、糖廠意象裝置、八角亭仿作、紅磚牆遺構花園、竹馬遊戲場及堤式溜滑梯、竹工藝館室內裝修及庭園景觀、竹鞦韆、竹工藝館等。

今天參與開箱者包括縣長張麗善、副縣長謝淑亞、林業保育署副署長張岱、斗六市長林聖爵及多位地方民代都與會。張岱表示，林保署從2022年推動台灣新興竹產業發展，雲林縣除在石壁打造森林療癒基地，又在斗六糖廠設置竹創基地。

張岱指出，林保署資助利仁基金會在基地內設置竹構學苑，未來常態性開設竹相關課程，期盼共地成為竹產業、竹文化與永續生活的重要據點，支持台灣竹產業朝永續發展。

斗六糖廠竹創基地設置竹構裝置藝術。(記者黃淑莉攝)

利用糖廠鐵軌、火車零件等閒置資材重組的糖廠重生機器人，就在斗六糖廠竹創基地入口處迎賓。(記者黃淑莉攝)

斗六糖廠竹創基地展示各種竹創工藝。(記者黃淑莉攝)

與世隔絕近30年，斗六糖廠重生為斗六糖廠竹創基地。(記者黃淑莉攝)

竹構樂園裡面有各種竹童玩可以體驗。(記者黃淑莉攝)

竹馬體驗場。(記者黃淑莉攝)

