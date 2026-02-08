封關倒數台股最後抉擇 分析師周經翔給出「最不後悔」解法！
財經中心／余國棟報導
從歷史數據來看，台股長期存在所謂的「春節效應」。農曆春節將至，台股進入一年一度的封關倒數階段，「是否要抱股過年」再度成為投資圈熱議焦點。市場在紅包行情的期待與國際變數的不確定性之間擺盪，投資決策已不再只是情緒選擇，而是牽涉到機率、風險與資產配置的綜合判斷。群益證券投顧資深分析師周經翔指出，今年與其糾結「抱或不抱」，不如採取更具彈性的「可攻可守」策略。
春節效應仍在 但不代表穩賺
周經翔分析師表示，回顧過去二十多年統計，年後開紅盤上漲的機率約在七成以上，封關當日上漲比例同樣偏高。主要原因在於農曆年前市場普遍預期年後資金回流，加上投信作帳、集團績效考量，封關前內資買盤往往成為盤面支撐，推升指數表現。不過，他也提醒，今年市場環境與過往不同。台股指數已處於歷史相對高檔，更重要的是，春節休市期間國際金融市場並未停擺。一旦海外股市、利率政策或地緣政治出現突發利空，台股在休市期間無法即時反應，年後開盤恐面臨補跌壓力。這也是他不建議投資人「滿手股票過年」的核心原因。
產業結構質變 支撐長線信心
從基本面來看，台股與過去高檔循環最大的差異，在於產業結構已出現質變。以台積電為核心的半導體供應鏈，已成為全球AI、高效能運算與先進製程競賽的關鍵角色。其資本支出規模、訂單能見度與技術領先優勢，使電子權值股的基本面韌性，明顯優於以往景氣循環。這也讓台股在長線結構上呈現「易漲難跌」的特性，短線修正多半來自評價或資金面調整，而非產業趨勢反轉。分析師周經翔強調，抱股過年並非單純押注紅包行情，而是建立在對核心產業中長期趨勢的信心之上。因此，今年較為穩健且具彈性的做法，是將整體持股水位控制在約五成，其餘五成保留現金或等價資產。
半倉策略的三大優點 持股結構一樣重要
半倉策略的三大優點，第一，保留行情參與權。若年後如歷史經驗般開紅盤上攻，既有持股仍可分享上漲成果，不致因過度保守而錯失行情。第二，降低系統性風險。春節期間若國際市場出現利空，僅五成部位承受波動，整體資產回撤幅度相對可控。第三，預留年後布局彈性。若年後開盤先跌後穩，手中現金可分批進場，反而有助於提高中長期報酬率。
在五成持股配置中，結構選擇更是關鍵。周經翔分析師最後建議，以基本面穩健、產業趨勢明確的龍頭或權值股為核心，盡量降低高波動題材股的比重。這類股票在市場震盪時相對抗跌，當行情回穩時，也往往能率先反彈。整體而言，「半倉過年」並非保守，而是一種兼顧機會與風險的資產配置思維。在高檔盤勢與多變國際環境下，留有彈性，或許才是今年投資人迎接新春的最佳解方。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
