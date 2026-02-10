封關倒數》台股收盤漲668點站上3萬3！外資狂買逾550億元

美股主要指數9日全面收高，台積電美國存託憑證（ADR）收在355.41美元，創下收盤新高，台指期夜盤也上揚262點，台股挑戰史上最高點。今（10）日加權指數開高走高，盤中最高來到33047.38點，在台積電拉尾盤帶動下，最後上漲668.35或2.06％，收在33072.97點，突破33000關卡。

台股進入封關倒數，指數今天再創新高，電子權值股成為主要動力。今天盤面中，台積電（2330）上漲65元或3.58％，收在1880元，創下歷史新高，貢獻大盤約521點。另外，台積電今日也公布1月合併營收，高達新台幣4012億元，月增19.8％、年增36.8％，這也是單月首次突破4千億元大關，成績相當亮眼。

廣告 廣告

其他權值股像是日月光投控（3711）上漲17元或5.2％，收在344元，聯發科（2454）、台達電（2308）、鴻海（2317）等個股紛紛收漲，成為推升大盤上漲的主因。智邦（2345）也因為外資看好，股價連續兩天創新高，今天上漲85元或6.51％，收在1390元。

不過，記憶體族群逆勢下跌，群聯（8299）今日股價下跌100元至1825元，跌幅達5.19%，華邦電（2344）則下挫4元至103.5元，跌幅3.72％，走勢相對疲弱。南亞科（2408）也下跌3.5元收在271元，跌幅1.28％。

至於三大法人今日同步買超，自營商合計買超28.27億元，投信買超44.76億元，外資買超557.11億元，合計買超630.15億元。