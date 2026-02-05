封關倒數！掛牌日規模暴風成長4成、台股ETF新兵有看頭

股市配圖。廖瑞祥攝



馬年開年很熱鬧！相較於去年同一時期有4檔ETF新兵掛牌上市櫃，包含2檔跨國，2檔債券型，今年截至2月5日為止，台股市場已經迎來7檔ETF新兵加入戰場，包括3檔主動式國內股票型、1檔被動式國內股票、1檔被動式跨國股票、1檔主動式債券，以及1檔被動式債券。

這7檔ETF新兵中，掛牌當天基金規模成長超過2成的就有3檔，清一色都是以台股企業為投資標的國內股票型，包括凱基台灣TOP50(009816)、主動安聯台灣(00993A)、主動第一金台股優(00994A)，其中又以凱基台灣TOP 50(009816)最引人注目，掛牌上市當天，基金規模就暴風成長了4成！

市場人士觀察，從7檔ETF新兵中就有4檔以台股為標的，可以看出市場相當看好台股接下來的行情，新發行的ETF類型，將台股列為投資布局的重中之重；而掛牌上市當天基金規模就成長雙位數的ETF新兵，也由3檔國內股票型ETF包辦，顯示台股後市成長空間，同樣深受投資人期待，吸引大量買盤湧入，也推升台股ETF新兵規模不斷水漲船高。

凱基台灣TOP 50ETF研究團隊表示，晶圓代工大廠宣布調高2026年資本支出，充分展現其對AI超級循環帶來的長期商機信心，此舉不僅破除市場AI泡沫疑慮，也進一步推升台股獲利預估年成長率由先前的21%上修至30%以上。

此外，台美關稅協議塵埃落定，協議中採取相對溫和的豁免條款，成功降低過去一年多的關稅不確定性，也為台股提供另一層上漲動力。台股封關進入倒數階段，加上美國聯準會新任主席影響，台美兩地股市波動加劇，台股在基本面有撐、資金活水也充沛的利多刺激下，後續成長空間可期，可趁盤勢震盪之際逢回布局。

