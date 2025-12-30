封關倒數！新台幣連六紅、擦邊31.3字頭 央行尾盤回防收31.4元

股匯不同調，新台幣終場收31.428元、小升2.2分，拉出連六紅，創下近兩週以來新高。資料照



美股全面收黑，拖累台股漲多拉回，美元指數再度回落，新台幣匯率今（12/30）日小幅升值開出，外資在匯市偏匯入，出口商也在年底進場拋匯，盤中一度升至31.3字頭，震盪幅度近1角，但央行尾盤進場調節，漲勢明顯收斂，終場收31.428元、小升2.2分，拉出連六紅，創下近兩週以來新高，因交投清淡依舊，總成交值10.43億美元。

隨著新年假期將至，美股邁入今年最後一個交易週，不少投資人暫離交易，加上科技股回吐漲幅，四大指數全面翻黑，連帶讓台股今日漲多拉回，收盤跌103.76點，三大法人合計買超26.79億元。

匯銀人士表示，股匯近來呈現兩樣情，儘管外資多數仍在放假，但選在新年假期前提前匯入布局，大型出口商持續進場拋匯，午後匯價一路向上攀升，最高觸及31.36元、升幅達9分，有部分進口商進場買匯，但更多的是央行進場護盤，使得匯價重返31.4字頭，創下近兩週以來新高。

匯銀人士指出，明日就是新曆年封關日，觀察近日成交量明顯量縮，新台幣將會收在31.4元上下，全年上漲逾1.3角，將終止連續三年收黑，年線可望翻紅；此外，外資在新年假期前進場布局台股，元旦之後有機會贏來一波補漲，匯價將站回31.3字頭。

根據央行統計，美元指數小跌0.01%、歐元小貶0.06%，主要亞幣轉升，人民幣升0.27%、星幣漲0.09%、新台幣漲0.07%、日圓漲0.06%，僅韓元重挫、跌0.96%。

