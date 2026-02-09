封關倒數！美日股神助攻 台股暴力大漲近900點收復10日線

受到美股道瓊指數首度站上5萬點大關、以及日本自民黨大勝選帶動日股暴漲的雙重激勵，台股今（9日）上演史詩級「報復性反彈」。

加權指數開盤氣勢如虹，早盤狂飆近900點，一舉收復32000點大關，權王台積電更是追平歷史天價，盤面呈現「無一族群下跌」的強勁多頭格局。

台股狂飆883點、重返3萬2

台股今日開盤即上漲173.29點，隨後買盤湧入，指數開高走高，盤中最高大漲883點，觸及32,666.05點。

不僅加權指數表現亮眼，代表中小型股的櫃買指數也強勁上漲逾2.8%，顯示市場信心全面回籠。

盤面出現罕見的「全面紅通通」榮景，各類股齊揚，先前跌勢較重的電子股成為反攻主力。

台積電平歷史天價、電子F4齊噴

權值股王台積電（2330）今日扮演攻堅要角，開盤大漲50元，隨後衝上1835元，大漲55元，漲幅逾3%，成功追平歷史最高價紀錄。光是台積電一檔股票，就貢獻大盤超過400點的漲點，帶領指數飛越10日線。

其他電子權值股亦不遑多讓，聯發科（2454）大漲75元至1785元，漲幅超過4%；鴻海（2317）上漲3.5元至218.5元；台達電（2308）則勁揚40元，來到1200元。

記憶體族群「亮燈」全面噴發

除了權值股，記憶體族群表現依舊強勢，整體類股漲幅高達6.43%，包括旺宏（2337）、鈺創（5351）、廣穎（4973）、宇瞻（8271）等多檔個股開盤不久即直奔漲停板。

此外，華邦電大漲超過7%，南亞科漲幅也逼近7%，顯示資金在大盤回穩後，積極湧入電子次族群進行點火。

AI概念股、Google TPU概念股以及半導體設備股如大量等，也都有亮眼的漲幅表現。

國際神助攻！美股道瓊破5萬、日股暴漲3000點

台股今日的暴力反彈，主要源於國際股市的兩大重磅利多。

首先是美股上週五（6日）在輝達（NVIDIA）大漲近8%的領軍下，科技股全面復活。

道瓊工業指數更是史上首度突破5萬點大關，美國總統川普也發文慶祝，並表示在他任內道瓊指數將衝上10萬點。費城半導體指數單日飆漲5.7%，台積電ADR也同步大漲5.48%，為台股今日開盤奠定強大基礎。

另一方面，日本首像高市早苗領導的自民黨在眾院選舉中取得壓倒性的勝利，狂掃352多席次，達成單獨過半且接近歷史高點的紀錄，啟動「高市交易」日股今日開盤大漲，日經指數狂飆超過3000點（漲幅逾5%），站上57,000點大關，再創天價，與美股聯手在大選與財報利多下，推升亞股全面大漲，韓國股市亦飆漲超過4%。