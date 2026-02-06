封關倒數 金融類股開春60天上漲機率達8成

〔記者吳欣恬／台北報導〕隨著封關進入最後倒數。法人表示，觀察證交所編製的金融指數數據，金融類股封關後5天的上漲機率為90%，封關後10天、20天及60天的上漲機率皆為80%，建議投資人在開春之際搶占先機。

國泰永續高股息(00878)基金經理人江宇騰指出，台股市場交投情緒轉趨謹慎，台股波動加劇，投資人多面臨「抱股過年」或「現金入袋」的兩難抉擇；需要留意的是，春節長假期間國際金融市場仍持續運行，無論是美國發布經濟數據、聯準會政策風向或海外科技龍頭的股價波動，皆可能影響年後台股開盤情勢。

國泰投信表示，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高位，金融類股目前基期相對較低，且年後有望迎接落後補漲空間。觀察證交所編製的金融指數數據，金融類股封關後5天的上漲機率為90%，封關後10天、20天及60天的上漲機率皆為80%。

江宇騰表示，00878一舉為投資人打包「電、金、傳」三大產業商機，截止至2025年底，00878為全台受益人數最多的高股息型ETF，深受逾175萬投資人青睞。觀察最新持股產業分布，AI相關電子產業佔比超過4成，在科技多頭行情中也能參與上漲契機；同時，金融類股佔比約3成，可作為資金避風港；傳統產業則維持約1成權重。近期00878還有除息話題，除息日為2月26日，投資人可把握最後買進日2月25日。

00878日前公告，本季每受益權單位預估配發新台幣0.42元，年化殖利率逾7%。00878為季配息，2025年第1季配息0.5元、第2季0.47元、第3和第4季皆配息0.4元。將於2月26日除息，收益分配發放日3月23日。

國泰投信ETF研究團隊分析，展望2026年台灣整體經濟表現，基本面仍維持向上格局，國發會提出今年GDP的基準預測為4.11%，優於主計總處先前預估的3.54%，再加上民間消費振興、公共支出擴大、民間投資成長等政策效益，有機會額外挹注0.45%經濟成長，進而將今年GDP目標上調至4.56%。

在經濟成長動能強勁、企業獲利看升的背景下，台股長線樂觀。國泰投信表示，00878選股邏輯不僅重視企業獲利能力，也會考量企業的永續經營條件，不過份倚重單一產業，有望降低封關期間受國際市場動盪造成的波動風險。

