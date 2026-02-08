封關倒數3天 法人看高檔震盪後仍有撐
[NOWnews今日新聞] 年關將近，台股距離農曆年封關只剩3個交易日，年前震盪加劇，周五高低震盪達678點，終場下跌18.35點，收在31782.92點，成交量6964.85億元。法人認為，儘管台股大盤短線呈現震盪走勢，但觀察企業獲利及產業基本面，基於2026企業獲利預估大幅上修，預期短線回檔後仍有撐，對台股後市仍偏向樂觀看待。
安聯投信台股團隊表示，近期盤勢波動加劇，除了與年關將近有關，也受到美股走勢影響，多空拉鋸加劇，短線累積漲幅較多的族群也面臨獲利了結壓力浮現，資金快速輪動，因而造成盤勢高低大幅震盪。
根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾2成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。
再就產業觀察，安聯投信表示，電子類股預估維持高速成長約36%，其中半導體與非半導體類股預期有望成長3成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管股市評價逐漸升高，但台股走高主要動能來自企業獲利實質成長，因此，在基本面有撐下，若遇盤勢拉回正是累積更多部位的好時機，建議定期定額台股基金投資人應持續累積部位，長線投資者可逢修正佈局未來收穫機會。
就方向上，安聯投信台股團隊表示，以短期來看，預期2月到3月適逢各公司法說與季財報公布，投資人將從稍早的作夢行情，轉而關注實質獲利數字，建議未來佈局上更需明辨實際具獲利上修的族群。此外，4、5月進入各公司決議配息政策旺季，具高殖利率與成長性的公司亦值得留意。
在題材上，安聯投信台股團隊表示，就族群來看，今年GPU和自研晶片（ASIC）都將陸續推出新一代晶片，先進製程和先進封裝產能需求殷切。此外，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，若要加速晶片推出時程，需用倍數產能來縮短測試週期，帶動測試介面等供應吃緊，相關族群值得持續布局。
此外，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。其中記憶體方面，受到AI需求激增、產能轉移等排擠效應，目前DRAM原廠庫存處於歷史新低，買方在無安全庫存的情況下仍需維持基本進貨量，安聯投信預期，在買賣雙方尚未有一方建立足夠安全庫存前無跌價空間。
至於消費電子族群，今年出貨將受到電子零組件報價上漲影響，年減幅度可能擴大，安聯投信預估，高階產品較有機會抵禦成本上升的影響。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
台股今年過熱恐崩盤？緯創董座林憲銘：只能把企業基本面做好
台股封關前最難抉擇「抱股還是先落袋」？專家說壓這族群勝率高
金價跌破4700美元再反彈！專家估這價位有撐 外銀看好喊6千美元
其他人也在看
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
目標價上看93元+缺貨潮持續！外資砸20億點名「這檔」記憶體龍頭 再撒15億搶進中鋼7.2萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數本週（2/2～2/6）下跌280.83點，以31782.92點作收，跌幅0.88％。據證交所盤後公布籌碼動向，外資本周賣超1085....
封關前台股震盪盤 半導體好股「鑽石價」浮現
【記者柯安聰台北報導】根據CMoney統計，今年1月以來台股被動ETF表現搶眼，績效表現最好的前10名，國內6檔半導體相關ETF全數進榜，前5強中，表現最好的是新光臺灣半導體30 ETF(00904)...
1月營收年增233%！「記憶體模組大廠」逆勢漲停破千張排隊搶買 攜青雲、崴寶7檔齊亮燈
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導由於國際大廠產線紛紛轉往HBM（高頻寬記憶體）及DDR5（第五代雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體）等高階產品，退出DDR4、ML...
記憶體族群殺聲隆隆...力積電逆勢抗跌 分析師：難挑大梁
受到美國科技股拖累，記憶體族群今（6）日再度遭血洗 ，群聯（8299）、威剛（3260）早盤遭打入跌停板；截至上午9時40分，南亞科（2408）、華邦電（2344）等8檔下跌逾5%；力積電（6770）跌勢快速收斂在平盤附近，表現相對抗跌。分析師表示，離封關僅剩三個交易日，市場氛圍轉向增加現金部位，力積電的股價頂多維持在區間震盪的架構，難以獨自大幅向上衝刺。
開春營收慘崩44%！終結27季虧損？宏達電「EPS衝上7.88」獲利關鍵曝光
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導宏達電（2498）公告2026年1月合併營收為1.61億元，較去年12月下滑44.91%，與2025年同期相比則微幅成長0.04%，本業成長幾乎停...
買台積電輸了？9檔ETF「猛漲」勝大盤 冠軍是大黑馬
2026開春半導體ETF表現強勁，9檔績效擊敗台積電，其中「台新臺灣IC設計(00947)」報酬率飆破30%。追求高股息的投資人則可關注「中信關鍵半導體(00891)」，年化配息率上看13%，受惠AI基礎建設需求引爆與聯發科切入Google TPU供應鏈，前景看好。00891因成分股獲利大爆發與成功換股，實現價差股息雙賺。聯發科轉型為AI運算概念股，預計在Google TPU V7、V8晶片中扮演要角，擺脫手機景氣束縛。00891更將台積電權重拉高至42%，並囊括先進封裝龍頭，與AI供應鏈關聯度高達74.8%，具備雙龍頭優勢，是息利雙收的半導體ETF首選。
鈣鈦礦太陽能電池有搞頭！8檔受惠股一次看 「這家1利多」5天瘋漲45%
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導鈣鈦礦太陽能電池（PerovskiteSolarCells,PSCs）的低溫製程、高轉換效率等技術革命，正在改寫全球太陽能產業，今明兩年將是商...
【Yahoo早盤】台股年前賣壓出籠摜殺逾600點...名師蔡明翰：是買點
美股四大指數全面收跌，台股周五（6日）加權指數開低54.83點，以31,746.44點開出後跌勢擴大，盤中在AI、IC設計、記憶體與ABF載板族群全面下殺，金融與傳產同步轉弱下，指數一度摜破逾600點至31,164.28點，跌破月線。股市名師蔡明翰表示，歷史經驗顯示，每逢外資出現爆量賣超、指數回測甚至跌破月線時，反而容易接近波段低點，加上封關在即、波動性可望逐步收斂，反而是中長線分批布局的相對有利時點。
全球股災突炸開 專家驚爆這次不同：最殘酷的一段來了
全球金融市場再度出現慘烈走勢，道瓊重挫近600點，美股三大指數收盤跌幅超過1%，比特幣跌破64000美元回測前低，白銀暴跌16%。投資網紅葉育碩在臉書發文示警，與過往恐慌時資金在不同資產間輪動不同，本次市場呈現全面性下殺。
巴菲特好眼光！波克夏投資日本五大商社 大賺兩倍
巴隆周刊 (Barron’s) 報導，波克夏 (BRK.B-US) 在 Covid-19 疫情後最棒的投資就是日本五大商社，今年來隨日股大漲，波克夏持股價值從 2019 年開始投資的 138 億美元，到最近已經逼近 400 億美元，足足翻漲兩倍。 五大商社今年股價全面上漲
外資續砍台積電當神隊友 台股挺住上演V轉/19兆AI軍備戰開打 市場想問「何時回本」/日月光強彈吸金 力積電撐記憶體人氣｜Yahoo財經掃描
Alphabet上修AI資本支出、引爆市場對「燒錢換成長」的疑慮，資金轉趨保守，加上比特幣急挫、貴金屬再現劇烈震盪，拖累美股四大指數同步走弱；道瓊下跌1.20%、那斯達克下跌1.59%、標普500指數下跌1.23%、費城半導體指數小跌0.06%，科技股賣壓下亞馬遜、微軟等AI權值股承壓，輝達也回落，而台積電ADR則逆勢上漲1.53%，意外成盤面亮點。 亞股方面漲跌互見，日股上漲0.81%，韓股則下挫1.44%，指數仍守在5千點大關以上；港股下跌1.16%，上證指數小跌0.25%，區域市場氣氛偏保守。 回到台股，加權指數終場小跌18.35點、收31,782.92點，成交金額6,780.75億元，周線止步連六紅翻黑；權王台積電(2330)逆勢走揚15元、收1,780元成「神隊友」穩盤，資金轉向具題材與避風港屬性個股，權值股日月光投控(3711)、台達電(2308)等相對抗跌走強，記憶體與面板族群交易也維持熱度，凸顯多空激戰下的輪動格局。
台股「撐住」31K震盪 這檔ETF配息逾10％ 009816成交爆量21萬張
主動式台股ETF 規模創高突破1600億元，規模百億以上的共有5檔，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）、主動復華未來50(00991A)、主動安聯台灣（00993A）。其中主動群益台灣強棒ETF(00982A）第3次配息0.377元創高，預估...
道瓊首破5萬大關！黃仁勳一句神預言 輝達飆上187元天價
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導全球AI巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於美國時間6日受訪表示，看好AI基礎建設還能再旺7至8年、且算力需求只會持續升高。消...
抱股過年享紅包行情？專家建議下週低接布局
[NOWnews今日新聞]台股（6）日週五出現戲劇化走勢，早盤開低後一度跌幅擴大超過600點，不過終場幾乎收在平盤；本週台股週線終止連7紅態勢，週線下跌280.83點，跌幅-0.88%。PGIM保德信...
賣持股套現 1,029 萬！群創高層申讓執行率 94% 剩餘持股暫緩處分
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導群創（3481）近期受惠於面板級扇出型封裝（FOPLP）轉型題材，股價表現相對抗跌。群創前總經理、現任法人代表董事楊柱祥原定...
台塑四寶1月營收一表看！南亞年增11%最猛 台塑化年減逾1成
台塑四寶今（6）日公布今年1月營收，其中南亞（1303）受惠於AI及周邊需求強勁，元月營收年增11.8%最為強勁，台化（1326）與去年同期相比也呈現增加；台塑化（6505）則受到煉油事業與烯烴事業拖累，年減逾1成、台塑（1301）略持平。
日廠漲價潮來襲 陳建全：這檔本益比15倍握25億獲利密碼
論壇中心／綜合報導日本三大被動元件廠村田製作所、TDK、京瓷2月紛紛調漲售價，並上修2026年財測，顯示產業供不應求態勢延續。資深分析師陳建全在《財經週日趴》表示，台廠被動元件族群值得關注，其中一檔電感股12月營收創歷史新高，本益比僅15倍，更握有一筆投資部位帳面獲利高達25億元，是被低估的投資標的。陳建全指出，日本身為全球被動元件最大生產國，村田製作所調高財測3.4%，TDK更大幅調高14%，反映產業今年仍供不應求。他分析，被動元件不像DRAM有現貨價格，而是直接與廠商議價，且擴廠不易，漲價效應將持續發酵。從台廠被動元件族群來看，陳建全點名臺慶科，該公司主攻電源電感，營收占比達62.1%，競爭對手台達電股價已破千元。臺慶科12月營收創歷史新高，前三季EPS達7.84元，本益比僅15倍，營收年增20.3%，股價卻僅在140-150元區間，相對被低估。陳建全進一步透露，臺慶科2023年以每股58元收購鈺邦28%股權共2.5萬張，如今鈺邦股價已漲至150-160元，這筆投資帳面獲利約25億元。加上公司今年AI與車用營收比例調整，AI占比提升，基本面、趨勢面兼具，是符合「一鳥在手、勝過二鳥在
首季配息未降反升！國家隊急搶00878破2千張 再砸2.28億緊抱「不配息的0050」
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（5）日終場跌488.54點，收31,801.27點，跌幅1.51%，依據「玩股網」統計，觀察八大公股買超上市ETF方面，擁...
台積電翻紅撐盤守月線！這檔受惠記憶體漲價 年增衝高600％「炸343億成交額」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股封關倒數，加上比特幣慘跌，加權指數今（6）日開低走低，所幸在權值股王台積電翻紅帶領下，終場僅小挫18.35點，收在31,...