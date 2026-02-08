封關倒數3天 法人看高檔震盪後仍有撐

▲台股封關倒數3天，法人分析，短線多空拉鋸，高檔震盪整理後仍有撐。（圖／擷取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 年關將近，台股距離農曆年封關只剩3個交易日，年前震盪加劇，周五高低震盪達678點，終場下跌18.35點，收在31782.92點，成交量6964.85億元。法人認為，儘管台股大盤短線呈現震盪走勢，但觀察企業獲利及產業基本面，基於2026企業獲利預估大幅上修，預期短線回檔後仍有撐，對台股後市仍偏向樂觀看待。

安聯投信台股團隊表示，近期盤勢波動加劇，除了與年關將近有關，也受到美股走勢影響，多空拉鋸加劇，短線累積漲幅較多的族群也面臨獲利了結壓力浮現，資金快速輪動，因而造成盤勢高低大幅震盪。

廣告 廣告

根據安聯投信台股投資團隊估算，2026年台股整體企業獲利預估有望成長31.4%，較年初時預估21.4%大幅上修，且各季獲利成長率皆逾2成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

再就產業觀察，安聯投信表示，電子類股預估維持高速成長約36%，其中半導體與非半導體類股預期有望成長3成以上；金融、傳產將分別成長9%、22%。電子、金融、傳產均為獲利正成長，股市結構更健康。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管股市評價逐漸升高，但台股走高主要動能來自企業獲利實質成長，因此，在基本面有撐下，若遇盤勢拉回正是累積更多部位的好時機，建議定期定額台股基金投資人應持續累積部位，長線投資者可逢修正佈局未來收穫機會。

就方向上，安聯投信台股團隊表示，以短期來看，預期2月到3月適逢各公司法說與季財報公布，投資人將從稍早的作夢行情，轉而關注實質獲利數字，建議未來佈局上更需明辨實際具獲利上修的族群。此外，4、5月進入各公司決議配息政策旺季，具高殖利率與成長性的公司亦值得留意。

在題材上，安聯投信台股團隊表示，就族群來看，今年GPU和自研晶片（ASIC）都將陸續推出新一代晶片，先進製程和先進封裝產能需求殷切。此外，AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，若要加速晶片推出時程，需用倍數產能來縮短測試週期，帶動測試介面等供應吃緊，相關族群值得持續布局。

此外，AI帶動規格提升進而排擠成熟產品產能，有利景氣循環產業如記憶體、銅箔、玻布、載板等。其中記憶體方面，受到AI需求激增、產能轉移等排擠效應，目前DRAM原廠庫存處於歷史新低，買方在無安全庫存的情況下仍需維持基本進貨量，安聯投信預期，在買賣雙方尚未有一方建立足夠安全庫存前無跌價空間。

至於消費電子族群，今年出貨將受到電子零組件報價上漲影響，年減幅度可能擴大，安聯投信預估，高階產品較有機會抵禦成本上升的影響。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股今年過熱恐崩盤？緯創董座林憲銘：只能把企業基本面做好

台股封關前最難抉擇「抱股還是先落袋」？專家說壓這族群勝率高

金價跌破4700美元再反彈！專家估這價位有撐 外銀看好喊6千美元