封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」





受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數衝上33000再創歷史新高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在粉專上指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。

楊雲翔表示，這類保險無法帶來高報酬，主要功能是保護資產，帳面小幅虧損屬預期範圍。就盤面觀察，上週五指數一度跌破月線，但外資並未明顯賣超，反而是散戶恐慌出場，隨後指數快速站回月線，結構並不差，因此現股水位仍維持約七成，只是將避險部位拉高。

對年後行情，他並不悲觀，主因人工智慧（AI）基礎建設投資週期仍在，雲端服務供應商（CSP, Cloud Service Provider）持續擴大資本支出，台積電仍是市場核心動能；熊本廠聚焦三奈米，先進製程與先進封裝需求外溢可期。

布局上，他提出三方向：其一是先進封測，相關個股回到季線附近整理、籌碼回流，若營收年增維持，具補漲空間；其二是銅箔基板（CCL, Copper Clad Laminate）與載板，受AI伺服器與高速交換器推動，高階板材需求明確，800G仍是今年主戰場，將挑選本益比合理且獲利成長被低估者；其三是特用化學，偏好本益比較低、台積電營收占比高、今年每股盈餘（EPS, Earnings Per Share）成長明確的公司。楊雲翔強調，只要是拉回整理而非趨勢轉空，有業績、有題材、有位置，就是重新評估進場的時機。

▼冠軍操盤手楊雲翔封關前提出抱股過年策略全解析。（圖／翻攝《楊雲翔的量價操盤術》粉專）

（封面圖／東森新聞）

