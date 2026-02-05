封關前台股陷32K攻防戰！五檔逆勢飆高00988A大漲20%

台股示意圖。資料照



台股封關日逼近，市場賣壓湧現讓盤面波動放大，連續三天大盤都曾跌破三萬二大關，讓投資人心情跟著七上八下。但在這波逆風中，今年主動式ETF績效王00988A持續展現強勁上漲動能，昨(2/4)日股價衝上新高12.09元，推升今年累計漲幅約20%，好表現吸引資金持續湧入，市場預估00988A近日便有機會成為「規模百億俱樂部」的新成員。

根據CＭoney統計至昨天的最新數據，全體ETF市場中，有超過9成的ETF規模出現萎縮；不過，仍有5檔今年以來漲幅達雙位數的ETF，昨天的規模和股價都逆勢成長寫下歷史新高；其中，表現最搶眼的就是主動統一全球創新(00988A)。

00988A今年以來股價狂飆2成，規模也從募集時約62億元快速攀升至98.7億元，成為市場上最受矚目的吸金體。其次則分別為主動元大AI新經濟(00990A)、中信日本商社(00955)、中信亞太高股息(00964)、主動統一台股增長(00981A)，今年來漲幅約在10-14%不等。這5檔漲不停的ETF，目前一張都在萬元左右，對一般投資人來說相當好入手，且這5檔中有3檔是主動式ETF，由經理人專業選股，也能為一般民眾解決不會選股的困擾。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，今年投資將聚焦三大關鍵字：「缺料、規格升級、擴大應用」，三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以首選記憶體和光通訊。此外，各國主權之爭日漸火熱，美國強力捍衛「AI主權、關鍵資源及邊界主權」，因此也看好能源基礎建設，包括：電力設備、核能供應鏈、燃料電池和關鍵資源等。

