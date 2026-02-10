封關前大禮來了！台積電衝1875元創歷史紀錄 台股大漲500點觸33K大關

台積電站上1875元再創歷史紀錄。

今日台股早盤在台積電站上史上新高的1875年帶動下，加權指數大漲500點，最高觸及33000點歷史新高。

美股前一個交易日全面收漲，加上財政部9日公布最新海關進出口貿易統計概況，今年1月出口金額657.7億美元，為歷年單月新高，年增69.9%；進口金額468.7億美元，為歷年單月次高，年增63.6%。

台積電今早衝上1875元史上新高價，帶動加權指數大漲超過500點，大盤衝上33000點大關，日月光（3711）大漲超過8%，股價來到354元，為因應先進封裝與測試需求的強勁成長，日月光宣布大幅擴張投資規模，規劃2026年機器設備資本支出將在2025年約34億美元的基礎上再增加15億美元，加計廠房設施後的整體資本支出有望挑戰70億美元新高。

經濟部今（10）日宣布，攜手國發會、國科會共同打造的「先進半導體研發基地」於工研院中興院區正式動土。藉由晶創臺灣方案的支持，基地內將設有「先進半導體試產線」，預計2027年底完工後，將提供「IC設計創新試產驗證」、「先進半導體製程開發」、「設備材料在地化驗證」三項服務，有效降低中小型IC設計公司與新創公司的驗證門檻



