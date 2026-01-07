封關前最新高市長初選民調領先 邱議瑩：持續平常心列入參考

邱議瑩回應會持續平常心列入參考，也會持續努力，希望最後還是第一名。 圖：邱議瑩辦公室提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對綠營內部人士掌握封關前一份高雄市長初選最新民調指出，立委邱議瑩在四位民進黨參選人中暫居領先。邱議瑩今(7)日對此回回應會持續平常心列入參考，也會持續努力，希望最後真正民調出來的時候還是第一名。

邱議瑩表示謝謝市民對她的支持跟肯定，其實這應該是封關前最後一份公佈的民調，她還是會持續平常心把它列入參考，也會持續努力，剩下最後幾天，一直不斷的努力、勇往直前，希望到最後比賽、真正民調出來的時候，她還是持續領先、還是第一名，也謝謝大家的支持。

