封關前績效見真章! 前15大ETF績效分化 00981A大賺7成輾壓高股息
2025年台股多頭續衝漲幅達25%，封關倒數前盤點全市場154檔股票ETF，今年5月底甫上市的主動統一台股增長(00981A)規模空降第13名，在規模前15大的ETF中，00981A今年以來報酬率超過7成，比第二名國泰台灣科技龍頭(00881)的37.04%，多賺超過30個百分點。6檔高股息ETF今年含息報酬率卻只有個位數，存股族如果只重視股息，實際總報酬率大幅落後大盤，反而錯失多頭行情的資本利得機會。
CMoney統計顯示，規模前15大的股票型ETF中，有12檔投資於台股，僅有3檔海外型ETF分別為富邦NASDAQ(00662)、統一FANG+(00757)、復華復時不動產(00712)。值得關注的是，一票老面孔中，主動統一台股增長(00981A)以今年超強新人王之姿強勢吸金，規模快速成長，即將挑戰500億元大關，是唯一躍升前段班的主動式ETF。
進一步看到報酬率，會發現績效分化，統一00981A以70.27%的報酬率全面輾壓國內外股票型ETF，第二名國泰台灣科技龍頭(00881)的37.04%。今年分割的「小台積電」富邦科技(0052)、元大台灣50(0050)還原淨值報酬率也都是三成多。
相較之下，規模前15大雖然有7檔高股息ETF，但是高股息ETF表現令存股族失望，表現相對最好的元大高股息(0056)，含息報酬率僅11.86%。規模超過4000億元的群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)分別只有8.51%、6.48%，與大盤的漲幅都相差超過15個百分點。表現最差的元大台灣價值高息(00940)更不到3%，幾乎可說是錯過了整年度的多頭行情。
投信法人表示，受惠於AI題材股的預期獲利加速，台股大架構持續看多。多頭行情下，成長型ETF表現可望持續優於高股息ETF。00981A，其成分股聚焦在強勢的AI成長股，精準掌握產業趨勢向上的動力；加上日前才祭出重磅消息由年配息改為季配息，對於想追求息利雙收的投資人來說是一大利多，兼具成長性與現金流，等於多了一個可兼顧總報酬的存股利器，00981A在2026年規模可望再向上挺進。
0050兆元啟示、加總４檔與房地產成交額相當! 謝金河:資金流動愈來愈有效率
Google TPU叫陣輝達！ 博通、聯發科2026、2027年大單分配比重一次看
資金換檔！00990A掛牌首周投資人數暴衝居冠 ！人氣力壓被動ETF
