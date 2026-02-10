封關前迎台股史上第八大漲點！大盤首度站上3萬3大關 台積電收在1880點創紀錄

台股今天收在33072點創歷史紀錄。

台股今日開高並收在最高點，台積電大漲3.58%，收在1880元創紀錄，帶領加權指數大漲接近700點，來到33072點，同樣收在歷史新高。

台股封關前倒數第二個交易日送上投資人大紅包，今日開高並收在最高點，加權指數收在33072點創下歷史紀錄，單日上漲668點是台股史上第八大，台積電也大漲3.58%，收在新天價1880元。

台積電（2330）今日盤後也公布1月營收，約為新台幣4,012億5,500萬元，較上月增加了19.8%，較去年同期增加了36.8%，不僅首度單月營收突破4千億關卡，也創下歷史最高單月紀錄。

台積電董事會接連兩日於日本熊本舉行，這也是繼去年首度移師美國舉辦後，再一次於海外舉行，外界關注熊本二廠改採3奈米的狀況，以及股東最關心的股利政策，預計今天董事會結束後會對外公布決議。



