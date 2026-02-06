封關在即！台股大洗盤震幅678點 收盤小挫18點守住月線 台積電漲至1780元逆勢收紅

台股週五收盤小挫18.35點，以31782.92點作收，跌幅0.06%。廖瑞祥攝



台股封關在即，加上比特幣暴跌，全球市場擔心受怕，台股今日（2/6）開低走低！主要權值股台積電、鴻海、聯發科走弱，早盤指數不斷下挫，最低暴跌逾600點至31164點，一度失守月線。10點過後，台積電股價翻紅，帶動電子權值股反攻，加權指數跌幅收斂，盤中數度逆轉翻紅，最高小漲41點，上下震盪幅度高達678點。收盤小挫18.35點，以31782.92點作收，跌幅僅0.06%。

台股今天月線失而復得，但仍於5日線、10日線之下，成交值約6768.5億元。周線收黑下挫280.83點。

台積電ADR昨上漲1.53%，以330.73美元作收。權王台積電早盤以1745元開出，最低跌25元至1740元，摜破月線。10:00過後，買盤進場，股價逐步向上拉抬，盤中最高漲15元至1780元，不僅穩住盤勢，也帶動主要權值股止跌。收盤漲了15元，以1780元作收，漲幅0.85%。單日成交張數3萬3,159張，公司市值來到46.16兆元。

權后台達電早盤一度下跌35元至1115元，不過盤中翻紅小漲；收盤漲了10元，以1160元作收，漲幅0.87%。廣達漲2.38%，收在279.5元；中華電、聯電、緯穎小幅收紅。但鴻海、富邦金、國泰金小挫，股價各以215元、92.4元、75.7元作收；聯發科下挫3.39%，收在1710元。

日月光投控昨召開法說會，2025年營收年增12%，達到歷年次高，先進封裝營收達16億美元，並預估今年將會翻倍成長到32億美元。外資多持肯定態度，早盤股價漲近9%，最高來到309元。收盤勁揚7.22%，以304.5元作收，漲幅為權值股之最。

記憶體族群大多下挫，模組廠威剛跌逾8%，鈺創、群聯、十銓跌逾6%，DRAM廠華邦電、南亞科跌逾4%，旺宏重挫逾8%。廣穎、福懋科、品安皆跌逾2%，華東跌近半根。不過，宇瞻逆勢漲停，股價來到112.5元；力積電、創見亦收漲。

PCB玻纖布的台玻、建榮盤中均亮燈跌停，分別為47.55元、102元；載板廠景碩、欣興盤中股價也都觸及跌停，分別為237.5元、329元。

今日總成交值6768.5億元，成交張數1044萬張。委買張數2347萬張，委賣張數1377萬張。

