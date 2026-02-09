封關大考驗：抱股過年賺紅包？先跑保平安？ 近十年封關日上漲率80%

面對長假變數，市場法人建議想抱股過年又分散風險，可選台股基金或高配息台股ETF，不一定要押個股。

週三（11日）金蛇年台股封關在即，投資人最關心的問題只有一個：到底要不要抱股過年？

農曆春節年假長達11天，市場休市期間變數不少，這也讓許多人犯了猶豫、盤算著要不要先落袋為安？根據群益投信統計近十年台股封關日表現，大盤當天上漲機率高達80%，平均漲幅約0.18%，而年後的「紅包行情」往往也有延續漲勢的機會。台股ETF是不少投資人抱股過年的熱門選擇。

市場法人指出，面對長假不確定性，若想分散風險又不想錯過行情，抱股過年的方式不一定要押單一個股，反而可以透過台股基金或高配息台股ETF，交給專業選股機制來降低波動與選股難度。

今年市場對電子產業獲利成長仍保持樂觀，尤其AI影響力持續擴大，台灣最具競爭力的半導體與硬體供應鏈，被視為最大受惠族群。中長線來看，台股基本面仍有支撐，法人也認為若盤勢出現回檔，可採取逢低布局策略。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，目前大盤處於高檔震盪階段，但在紅包行情預期下，年後量能有望進一步增溫，市場仍存在不少投資機會。透過台股基金或ETF的專業經理人選股與投資組合配置，有助降低選股不確定性，也能達到分散風險效果。

陳沅易提醒，農曆年前盤勢可能仍偏震盪，選股難度提高，但春節過後台股走勢可望趨於正向，投資人可留意AI產業鏈的優質企業，並延伸到機器人、通訊與消費電子等長線趨勢題材。

另外，2月即將迎來台股ETF除息旺季，其中群益台ESG低碳50（00923）以及主動群益台灣強棒（00982A）兩檔ETF，由於今年績效表現不俗，預估年化配息率超過10%，配息金額可望創新高。



