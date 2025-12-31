封關日台積電創高 張忠謀持股市值接近2,000億元

【記者趙筱文／台北報導】晶圓代工龍頭台積電（2330）2025年封關日股價再創新天價，盤中最高來到1,550元，上漲30元，在權值股帶動下，台股同步改寫歷史新高。盤中加權指數一度衝上29,001.26點，上漲294.13點，顯示資金持續湧入大型權值股。

在基本面消息面上，台積電近日於官網說明，2奈米製程技術將如期於今年第4季開始量產，該製程在晶片密度與能源效率上均屬業界最先進水準，也進一步強化市場對先進製程布局的信心。在技術與資金面雙重支撐下，台積電封關日買盤積極，股價順勢推升至新高。

隨著股價創高，台積電創辦人張忠謀的長期持股市值也隨行情放大。市場推估，其退休前所持有的台積電股票約12.5萬張股票，若以封關日盤中高點換算，相關持股市值達約1,937億元，身價一年增加約594億元。

除創辦人外，台積電董事長暨總裁魏哲家同樣受惠於股價創高。根據公開資訊觀測站資料，魏哲家個人名下持有逾7,200張台積電股票，若加計配偶及家人名下持股，合計接近8,000張，以封關日股價高點估算，其家庭持股市值已達百億元水準。

市場人士指出，台積電今年受惠先進製程量產進度穩定，加上AI與高效能運算需求持續擴大，股價表現明顯優於大盤。封關日再創新高，不僅反映市場對公司長期競爭力的評價，也讓公司內部長期持股者的資產變化在年末格外有感。

