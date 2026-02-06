封關日將近投資人縮手 台股重挫約500點、權值股靠日月光撐盤

台股今日早盤下跌逾400點。

美股四大指數全面下跌，加上台股即將在下週三（2/11）封關，面對股市高檔，投資人抱股過年意願下降，台股今天面臨沉重賣壓，加權指數下跌近500點，來到31300點左右。

美國股市連續兩個交易日下跌，道瓊工業指數下跌592.58點、1.20%，標普500指數下跌1.23%，那斯達克指數下跌1.59%，費城半導體指數下跌0.06%，台股方面，也受到即將在2月11日封關，近期盤面波動大讓投資人抱股過年意願下降，台股大盤下跌近500點，來到約31300點左右。

台積電早盤下跌20元，跌幅1.13%，股價來到1745元，台達電下跌20元，跌幅1.73%，股價來到1130元，鴻海下跌3元，跌幅1.39%，股價來到212.5元，聯發科下跌60元，跌幅3.385，股價來到1710元。

五大權值股中，封測大廠日月光（3711）強勢撐盤，大漲19元，漲幅6.69%，股價來到302.5元。日月光5日召開法說會，公司對於未來相當看好，今年資本支出有望來到史上最高，日月光投控營運長吳田玉形容，當前AI市場的繁榮僅是序幕，未來應用將百花齊放，日月光身為全球半導體價值鏈重塑過程中的領導者，現在正是公司發光發熱的最佳時刻。



